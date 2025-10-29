Comercio remarca que sigue muy bajo el poder adquistivo

El presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Salta, Gustavo Herrera, analizó el nuevo escenario político y económico que atraviesa el país y aseguró que, aunque la inflación logró desacelerarse, los salarios siguen sin alcanzar y la falta de poder adquisitivo se siente en la calle. En diálogo con Radio Salta, sostuvo que "vivimos en Argentina, donde las cosas no siempre son como parecen. La inflación bajó, pero los servicios no, y los impuestos siguen siendo altísimos. Eso cambió totalmente la forma de comprar y de vender".

Herrera explicó que la desaceleración inflacionaria no se tradujo en una recuperación del consumo, ya que "la gente compra solo lo que puede y no lo que quiere". "Antes el cliente se llevaba algo más, hoy llega al comercio sabiendo exactamente cuánto puede gastar. Los sueldos no alcanzan para acompañar los aumentos y, por eso, no hay plata circulando", advirtió. También remarcó que los costos fijos, los aportes y la carga tributaria "superan con creces las posibilidades del pequeño y mediano empresario". A ello se suma, dijo, un malestar social creciente: "El humor de la gente está insoportable, y eso repercute directamente en la decisión de compra. Si la gente está desanimada, no consume".

Consultado sobre la reforma laboral que el Gobierno nacional busca impulsar, Herrera recordó que "hace más de dos años que se habla de eso sin que haya un proyecto concreto". Según su análisis, el sistema laboral argentino "no se adapta a la realidad actual" y, por eso, "hace doce años que el comercio no incorpora empleados formales". "El 68% de los trabajadores están en la informalidad, y eso demuestra que las leyes actuales no sirven ni para los empresarios ni para los gremios. Una reforma laboral debe facilitar la contratación formal y dar previsibilidad, porque hoy el gran temor es tomar un empleado que no rinde y no poder despedirlo. Termina siendo un socio involuntario", planteó.

Aun así, el dirigente sostuvo que antes de discutir una reforma laboral, el país necesita con urgencia una reforma impositiva. "La reforma impositiva es mucho más importante porque puede generar un verdadero panorama de inversión. Una reforma laboral sin alivio fiscal no va a servir de nada. Si no se reducen los impuestos y no se mejora la capacidad de venta, el comercio no va a poder recuperarse ni generar empleo formal", enfatizó.

Sobre la expectativa de reactivación económica que el Gobierno proyecta para fin de año, Herrera fue cauto. Dijo que el optimismo "siempre es necesario", pero que no alcanza sin medidas concretas. "No sirven las promociones de seis cuotas con tarjeta, porque la gente ya tiene las tarjetas al límite. Lo que necesitamos es que el Gobierno provincial y las cámaras trabajen juntos para incentivar las ventas formales, con impuestos adecuados a esta época del año. Tiene que haber un gesto que permita dinamizar el comercio", afirmó.

El presidente de la Cámara de Comercio salteña destacó la importancia de la formalidad como base del crecimiento económico. "Cuando el comercio se mueve, gana todo el mundo: el Estado, las empresas, los trabajadores y los consumidores. Si logramos que el comercio formal vuelva a tener actividad, se reactiva la economía en su conjunto", subrayó.

Finalmente, Herrera expresó que el sector comercial mantiene una expectativa moderada pero realista frente al nuevo escenario político. "Las expectativas son buenas, pero la recuperación dependerá de que todos tiremos para el mismo lado y de que existan reglas claras para producir, vender y generar empleo. El comercio necesita señales concretas, menos impuestos y más confianza para invertir. Solo así vamos a poder hablar de crecimiento real", concluyó.