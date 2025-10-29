"Nos conocimos en la cárcel, es el amor de mi vida"

Reinaldo Wabeke se hizo conocido mediáticamente en el año 2000 al casarse con una mujer muchísimo mayor que él. Adelfa Volpes le llevaba 58 años y esa relación generó un debate nacional no solo en el momento de su boda, sino también cuando la mujer murió y el viudo salió a reclamar el dinero de la señora.

"A Adelfa le agradezco todo lo que hizo por mí. Estaría feliz de verme así", declaró Reinaldo, que 25 años después decidió apostar una vez más al amor, aunque en esta oportunidad con un hombre a quien conoció en la cárcel.

Tras la boda con Adelfa, estuvieron juntos solamente durante 24 días porque la mujer falleció como consecuencia de un accidente cerebrovascular.

Reinaldo Wabeke se hizo conocido por casarse con Adelfa Volpes, de 82 años. Además de haber perdido la casa que le dejó Adelfa, también se gastó todo el dinero, principalmente en abogados.

"Estoy viviendo una pesadilla"

"Hace dos años que estoy viviendo una pesadilla. Siempre viví en la casa de Adelfa, la señora con la que me casé y a quien voy a querer siempre y quien hizo todo por mí para que me quede algo", dijo hace unos años.

"Me amenazaron de muerte y me dijeron que si no firmaba la casa y dejaba todo lo de Adelfa, me mataban. Tuve que aceptar irme de la casa de Adelfa para vivir tranquilo y hacer mi vida y me quedé sin nada". "Nunca me importó lo material. Estos meses estuve durmiendo en el piso porque no tuve muebles. Tuve que vender todo para poder comer porque no me alcanzaba el sueldo, no me alcanzaba para vivir", aseguró.

En el año 2020, a Wabeke lo detuvieron por transportar cocaína en la autopista Rosario–Santa Fe y por sus vínculos con el narcotráfico y con la organización liderada por Vanesa "La Curandera" Saravia.

Reinaldo estuvo preso por 5 años y salió hace muy poco. "Me comí cinco años de mi vida; perdí a mi sobrina, perdí muchas cosas. Me hice cargo de todo. Hice una maldad, me condenaron y me parece bárbaro: de los errores se aprende y yo nunca más", declaró.

El viudo de Adelfa ahora quiere ser feliz con la nueva oportunidad que le dio la vida. Se casó con Javier Elías Salazar, en la sede del Registro Civil de Coronda, en Santa Fe. "Me casé con un chico de 26 años. Nos conocimos dentro de la cárcel. Es el amor de mi vida", agregó.