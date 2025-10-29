PUBLICIDAD

29 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Brasil
Municipios

La Merced: aplicarán multas por arrojar aguas servidas en la vía pública

Buscan evitar la contaminación y preservar la salubridad de los espacios comunes, un problema que se acentúa en el temporada de calor.
Miércoles, 29 de octubre de 2025 10:28
Aguas grises en la vía pública
Con el objetivo de proteger el medio ambiente y la salud pública, el Concejo Deliberante de La Merced aprobó la Ordenanza N° 35/2025, que prohíbe verter, derramar o arrojar aguas negras, grises o cualquier tipo de agua servida en espacios públicos del municipio. La medida fue promulgada por el intendente Javier Rafael Wayar.

A partir de noviembre, quedará terminantemente prohibido el vertido de aguas residuales en calles, veredas, plazas, parques, terrenos baldíos y en cualquier otro espacio de uso público.

Desde el municipio se solicitó la colaboración de los vecinos para garantizar el cumplimiento de la norma, que contempla una multa de $16.000 en caso de incumplimiento.

La disposición busca evitar la contaminación y preservar la salubridad en los espacios comunes, un problema frecuente durante la temporada de calor por el uso indebido de aguas servidas en la vía pública.

