29 de Octubre, Salta
Brasil
Reforma laboral
Halloween en Salta
Expo Ciudad
Vuelve el horario de verano al mercado San Miguel

La norma regirá hasta finales del verano, en un primer momento. Las puertas abrirán por la mañana, de 8 a 14 y por la tarde de 17.30 a 22. Se aplicará en el predio central de Av. San Martín y en su anexo de pasaje Miramar.
Miércoles, 29 de octubre de 2025 13:14
La Municipalidad a través del mercado San Miguel informa que se aplicará la atención con horario de verano, tanto en el predio central de Av. San Martín 782, como en su anexo de  pasaje Miramar 433. 

La atención será por las mañana de 8 a 14  y por las tarde de 17.30 a 22.  

La medida busca que tanto los puesteros como los clientes se beneficien del horario de verano principalmente por el aumento de las horas de luz natural por la mañana y por la tarde, lo que fomenta el consumo y las actividades después del trabajo. 

Asimismo, se mantiene la atención, los viernes y sábados en horario corrido de 8 a 22 en el anexo de pasaje Miramar.

