YPF adquirió el 100% de Refinor y refuerza su presencia en el norte

La petrolera YPF concretó la adquisición de la participación de Hidrocarburos del Norte en Refinor, empresa que opera en toda la cadena de valor del transporte y comercialización de combustibles y gas en el norte argentino.

Según afirmó la empresa mediante un comunicado, con esta operación, YPF pasa a controlar el 100% del paquete accionario de Refinor que continuará operando como parte del Grupo YPF. La operación le permitirá fortalecer su posición logística y operativa en el noroeste argentino, garantizando la continuidad del abastecimiento energético en esa región del país y la administración integral del poliducto que conecta Córdoba con Tucumán.

Hasta la concreción de esta operación, Refinor era propiedad conjunta de YPF y de Hidrocarburos del Norte, sociedad perteneciente al Grupo Integra, un holding argentino con intereses en energía, minería, agroindustria y servicios financieros. Con la adquisición del paquete accionario del grupo privado, YPF se convierte en único accionista de la compañía.

De esta forma, Refinor seguirá operando pero como parte del Grupo YPF. La empresa de bandera señaló que esta adquisición es de carácter estratégico porque permite asegurar la operación del poliducto que conecta la terminal de despacho de ubicada en en Monte Cristo, Córdoba, con el nodo de Refinor en Banda del Río Salí, Tucumán.

También aseguraron que, al controlar la totalidad de esta empresa, la petrolera podrá incorporará una red de más de 70 estaciones de servicio distribuidas en las provincias de Tucumán, Salta, Santiago del Estero, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Chaco. Señalaron que eso permite garantizar la continuidad operativa y el abastecimiento en el noroeste argentino.

Refinor, fundada en 1992, opera la única refinería del norte argentino, ubicada en Campo Durán, provincia de Salta. Desde ese complejo industrial, la compañía procesa petróleo crudo y gas natural provenientes de la cuenca del Noroeste y del sur de Bolivia. El lugar es un punto neurálgico del sistema energético argentino: allí confluyen oleoductos y gasoductos que permiten procesar y distribuir productos como gasoil, naftas y gas licuado de petróleo hacia siete provincias.

La empresa cuenta además con un poliducto de 1100 kilómetros de extensión, que parte desde Campo Durán y llega hasta Monte Cristo, abasteciendo a lo largo de su recorrido las plantas de despacho de Güemes (Salta) y Banda del Río Salí. Ese ducto es considerado una infraestructura estratégica por su papel en la logística de transporte de combustibles líquidos en el norte del país, una de las razones principales de la compra de YPF.

En su refinería de Campo Durán dispone de plantas de destilación atmosférica y al vacío, hidrotratamiento de naftas, reformado catalítico y fraccionamiento de gas licuado, entre otros procesos. La capacidad de procesamiento es de 4000 metros cúbicos diarios de crudo y más de 20 millones de metros cúbicos de gas por día. Los productos obtenidos incluyen propano, butano, nafta virgen, gasoil y fuel oil, además de insumos para la formulación de naftas de automotor.

La planta también genera sus propios servicios auxiliares, como energía eléctrica, vapor, aire de instrumentos y sistemas de agua para enfriamiento y calderas. Gracias a esta autonomía, Refinor puede garantizar el suministro continuo en un entorno donde las condiciones logísticas y de transporte suelen representar desafíos para la industria.