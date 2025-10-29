PUBLICIDAD

29 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Halloween en Salta
mercado san miguel
Patricia Bullirch
Río de Janeiro
Rio de Janeiro
Boca Juniors
Brasil
Reserva Federal
Salta

Se abre la preinscripción para participar de la próxima Expo Ciudad

Los emprendedores que deseen sumarse a este evento, pueden anotarse desde hoy y hasta el 7 de noviembre. Se convoca además a interesados en instalar foodtrucks. En tanto, las empresas locales que quieran participar deben comunicarse al 3875077931.
Miércoles, 29 de octubre de 2025 13:06
Luego del éxito de las ediciones anteriores, la Municipalidad de Salta lanzó la convocatoria para participar en una nueva edición de la Expo Ciudad, que se desarrollará los días 13 y 14 de diciembre en el Centro de Convenciones de Limache, de 11 a 00 hs.

La preinscripción para emprendedores estará abierta desde hoy miércoles 29, hasta el 7 de noviembre. 

Del 10 al 14 de noviembre se confirmará la nómina de los emprendedores seleccionados. Podrán participar todos los rubros y en el caso de los dedicados a la venta de alimentos, los mismos deberán estar envasados y listos para su expendio.

En tanto, aquellos interesados en instalar su foodtruck en el patio gastronómico deberán completar el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXtyhb18a9DrUpjccf74jY0gngbCBG8I0anz90kgC5Fo2IMA/viewform

La convocatoria se hace extensiva también a las empresas locales que deseen formar parte. Para participar deben comunicarse al número 3875077931.

La edición 2025, de esta gran propuesta del municipio reunirá a más de 400 emprendedores locales, junto a productores de “El Mercado en tu Barrio” y el sector empresarial salteño.

La iniciativa combinará ventas, gastronomía y espectáculos en vivo para toda la familia.

 

