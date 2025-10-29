Accidente fatal en la zona este: una mujer murió tras un choque entre un camión y una motocicleta

Un grave siniestro vial se cobró la vida de una mujer este miércoles por la tarde en la zona este de la ciudad de Salta. El hecho ocurrió minutos después de las 18, en la intersección de avenida Delgadillo y calle Venezuela, una zona de alto tránsito pesado que conecta distintos barrios del este capitalino.

Según informaron fuentes policiales a El Tribuno, por causas que aún se investigan, el choque se produjo entre un camión y una motocicleta de 110 cilindradas que era conducida por una mujer. A raíz del fuerte choque, la víctima perdió la vida en el lugar.

Trabajo en conjunto de Policía, Seguridad Vial y el CIF

Trabajan en el sitio efectivos de Seguridad Vial, personal de la comisaría 4ª de Villa Mitre y miembros del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), quienes realizan las pericias correspondientes para determinar las causas del hecho.

La zona fue restringida al tránsito mientras los investigadores recababan pruebas. La identidad de la víctima aún no fue difundida oficialmente, ya que se aguardaba la confirmación y notificación a los familiares.

Vecinos del lugar señalaron que la intersección donde ocurrió el siniestro suele ser peligrosa, especialmente en la zona de la rotonda donde ocurrió el accidente y que no es la primera vez que se producen siniestros en ese punto.



