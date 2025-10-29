Racing no pudo con Flamengo y quedó afuera de la Copa Libertadores

Racing empata 0 a 0 con el Flamengo de Brasil, por la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores, con el objetivo de revertir la historia y meterse en el partido decisivo que se llevará a cabo en Lima, Perú. El conjunto visitante se quedó con un hombre menos por la polémica expulsión de Plata en el inicio del complemento.

El encuentro estaba programado para las 21.30, pero se juega desde las 21.50. Se lleva a cabo en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el “Cilindro de Avellaneda”, y se puede ver a través de Telefe, Fox Sports, ESPN Premium y Disney +. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR está su compatriota Juan Lara.

Racing, que es dirigido por Gustavo Costas, llega a este partido con la ilusión intacta, luego de plantarse muy bien en el mítico Estadio de Maracaná en la ida, donde cayeron 1-0 por el gol en contra de Marcos Rojo a los 43 minutos del segundo tiempo.

La última vez que jugó una final fue en 1967

Este encuentro podría marcar una página dorada en la historia del equipo de Avellaneda, que se ilusiona con disputar la final de la Copa Libertadores por primera vez desde 1967, año en el que ganó el torneo de clubes más importante de América por única vez.

Racing podrá contar con casi todas sus figuras, a excepción del defensor Franco Pardo, quien se desgarró hace varias semanas, y el mediocampista Santiago Sosa, el capitán y alma del equipo, quien sufrió una fractura en la cara producto de un desafortunado choque con Rojo durante el partido de ida.

Para este trascendental cruce, Costas mantiene dos incógnitas en el 11 titular. Uno de ellos es en el lateral derecho, donde aún no se define si estará Facundo Mura o Gastón Martirena, mientras que en la delantera podría darse el ingreso de Adrián “Rocky” Balboa, aunque también podría estar Tomás Conechny, de flojísima actuación en el Maracaná.

Flamengo, por su parte, buscará hacer valer la mínima ventaja obtenida en la ida para meterse en la gran final y quedar a solo un partido de ser el primer equipo brasilero en ganar cuatro veces la Copa Libertadores.

El equipo dirigido por Filipe Luiz, que está plagado de estrellas como el mediocampista italiano Jorginho y el volante ofensivo Giorgian de Arrascaeta, viene de caer 1-0 como visitante ante Fortaleza en el Brasileirao, torneo donde marcha segundo en la tabla de posiciones.

Esta es la segunda serie entre ambos equipos en una fase eliminatoria de la Copa Libertadores. El único antecedente data del 2020, cuando Racing dio la gran sorpresa y eliminó al Flamengo por penales en los octavos de final.

Las probables formaciones y otros detalles del encuentro: