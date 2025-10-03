Emilia Orozco: "Con mentiras prefieren atacar a una candidata"

En plena recorrida por Cachi y La Poma, Emilia Orozco, candidata a senadora nacional por La Libertad Avanza (LLA) sostuvo que es centro de una "campaña de operaciones y difamación" en su contra.

Orozco consideró importante desmentir algunas informaciones falsas que circulan. Dijo que el viaje a Dubái fue una invitación oficial de la Embajada de Israel y no significó gasto alguno para el Estado. Relató que la permanencia allí coincidió con la conexión de vuelos y el inicio del conflicto bélico, lo que derivó en quedar varados en ese destino. "No se gastó un solo peso y, lamentablemente, me quedé en Dubái. Hay medios que distorsionaron maliciosamente", sostuvo.

En el mismo tono, negó haber estado en contra de los jubilados o de las personas con discapacidad. Sostuvo que esas versiones son parte de una maniobra política para bajar la imagen del presidente Javier Milei y asociarla falsamente a posturas discriminatorias. También rechazó las interpretaciones de sus dichos sobre pobreza en barrio Solidaridad. "Dicen que estoy en contra de los pobres, cuando vengo de una familia trabajadora del interior. Jamás podría pensar ni creerme más que nadie", explicó.

"Pretenden volver sin pudor"

Por otra lado, Orozco planteó que la gente está indignada con los candidatos que "pretenden volver sin pudor". "Estamos frente a los pesos pesados de siempre, a los dinosaurios de la política. Urtubey es uno, Sergio "Oso" Leavy es otro. Son personas que llevan décadas en la política, mucho antes de que yo naciera. Y del otro lado estamos nosotros, con gente nueva como Gabriela Flores, que es una excelente periodista, o Gonzalo Guzmán.

Más allá de las "operaciones" en su contra. Orozco remarcó que los temas verdaderamente importantes son otros. "Todos lo ven como algo alarmante el avance del narcotráfico, pero de eso no hablan. Prefieren atacar a una candidata por lo que dijo o no dijo. Mientras tanto, en las listas de nuestros contrincantes hay gente allegada a casos de corrupción y de narcotráfico, como Benjamín Cruz, que debería estar dando explicaciones a la Justicia", enfatizó.

"Tenés gente suplente de la lista oficialista, como la intendente de Mosconi (Ana Guerrero), que también tiene una causa de corrupción enorme y de eso no se habla. Tenés a un candidato que está trabajando sin agua potable, no hace obra y ahora en tiempos de verano sabemos el servicio nefasto de Aguas del Norte, y nadie dice nada. Entonces vos decís, la vara es bastante distinta para unos y otros y nuestras herramientas para salir a desmentir y a decir nuestras verdades cada vez son menos", dijo.

"Deberían haberla sumado a Violeta Gil"

En su paso por La Poma, la candidata a senadora por La Libertad Avanza Emilia Orozco relató que se reunió con la madre de Valentín, el niño que murió tras caer en un pozo hace más de un año. "Fue un encuentro muy difícil, con una madre desesperada, triste, esperando justicia, mientras causas gravísimas siguen sin resolverse", señaló.

También visitó Palermo Oeste y Cachi, y resaltó que el equipo libertario es hoy "más grande y sólido que en las elecciones provinciales de mayo", con más fiscales y voluntarios que se suman a la campaña. "El apoyo se siente y nos da mucha fuerza", agregó.

La candidata libertaria aseguró que su principal fortaleza es la identificación directa con el presidente. "La gente sabe que somos los candidatos de Milei, y eso nos diferencia. En las provinciales quisieron plantar falsos libertarios, pero el tiempo demostró quién es quién. Hoy todos esos sectores están alineados con el gobernador y atacan al gobierno nacional, y la gente lo ve", enfatizó. ."Deberían haberla sumado a Violeta Gil y seguro que le sumaba un poco más, pero esta gente no", manifestó.

La candidata concluyó que, frente a lo que describió como "el aparato político y mediático de siempre", sus únicas herramientas son las redes sociales y el contacto directo con los vecinos. "Nosotros somos la gente nueva, sin privilegios, con la fuerza de Milei y el respaldo popular. Esa es la diferencia frente a Urtubey, Leavy y todos los dinosaurios de la política", sentenció.

"Fue una recorrida intensa y muy productiva"

Durante la gira de campaña, Orozco resaltó que antes de llegar a los Valles también recorrió el departamento de Anta. “Ayer y antes de ayer estuvimos en todo el departamento, desde Pizarro hasta Quebrachal. Fue una recorrida intensa y muy productiva”, contó la candidata, que destacó la recepción de los vecinos en cada localidad.

La legisladora hizo hincapié en que el espacio libertario asumió un rol pedagógico frente al nuevo sistema de votación. “La gente estaba sorprendida por la boleta única, así que vamos con nuestra boleta gigante, con el instructivo, explicándole a todos cómo usarla. Ya están familiarizados y entienden que es mucho más fácil”, relató.

Orozco también cuestionó a los sectores que hoy se muestran cercanos al gobernador Gustavo Sáenz. “Tenemos reciclado ahí, gente del PRO que hasta hace dos meses lo criticaba y ahora se saca fotos con él. Es gente intrascendente, porque si nos ponemos a ver, sacaron menos que el Partido Obrero”, opinó.

En el plano personal, la candidata se diferenció de sus adversarios. “Primero, soy Emilia, una persona que no viene de la política en comparación con los dinosaurios que están en esta contienda electoral. Urtubey es un peso pesado por todas las cosas malas que hizo, y Leavy está en política desde antes de que yo naciera. Del otro lado estamos nosotros, con gente nueva como Gabriela Flores”, subrayó.