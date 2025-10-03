La droga que llovió el 2 de septiembre

La Justicia Federal investigaba el origen de la droga que transportaba una avioneta que fue abandonada e incendiada en un campo de la localidad de Garza, provincia de Santiago del Estero. Testigos afirmaron que sus ocupantes prendieron fuego a la aeronave y luego huyeron.

Fuentes consultadas en su momento indicaron que lugareños vieron a tres hombres alejándose del lugar después de la caída, aunque no pudieron precisar hacia dónde se dirigían ni de quiénes se trataba.

A unos 300 metros del sitio del siniestro, personal de rastrillaje halló un envase plástico de agua saborizada con la inscripción "República de Bolivia", dato que podría indicar el origen de la aeronave.

El secretario del Juzgado Federal Nº 2 de Santiago del Estero, Mario Medina, informó que durante los rastrillajes se comunicó con la Policía Federal y les indicó que, por disposición del juez Sebastián Argibay, titular del juzgado, el procedimiento debía quedar a cargo de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) con asiento en la provincia.

Desde ese momento se sospechaba que la nave había descargado la cocaína, aunque no se sabía adónde ni en qué cantidad o calidad. "Si la avioneta transportaba droga, podríamos confirmarlo químicamente a pesar del fuego", declaró entonces el juez Argibay a Radio Panorama de Santiago del Estero.

El magistrado no descartó que la aeronave estuviera vinculada al narcotráfico, algo que ahora quedó confirmado. Explicó que la avioneta quedó prácticamente destruida, conservándose solo el motor y algunos restos quemados. Subrayó que los rastrillajes continúan, con cierres de rutas y la búsqueda de los posibles tripulantes. "No estamos seguros de cuántos eran, además del piloto", agregó.