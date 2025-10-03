Orán destinará el 10% de multas para una ambulancia

La Municipalidad de Orán implementará una medida inédita en la provincia: el 10% de lo recaudado en concepto de multas de tránsito se destinará a la compra de un vehículo para el SAMEC local. Así lo confirmó el intendente Baltasar Lara Gros luego de una reunión con el jefe del SAMEC en Orán, Gustavo Mantovani, y el coordinador de Asuntos Institucionales, Ramiro Acosta.

La decisión surge en un contexto crítico para la ciudad, donde la siniestralidad vial mantiene cifras preocupantes. Solo en junio, julio y agosto de este año se contabilizaron 221 accidentes de motociclistas sin casco, con un costo estimado de 5,5 millones de pesos en traslados de emergencia, sin incluir los gastos hospitalarios ni posteriores tratamientos.

De acuerdo a las estadísticas que maneja la Policía Vial, el 60 por ciento de las personas que pierden la vida en siniestros viajaba en motocicleta. Y lo peor es que el 80 por ciento de estas personas que mueren no llevaba el casco puesto.

"Una multa por no usar casco vale $100.000, pero la internación de un accidentado supera los $5 millones. No se trata solo de números, se trata de vidas", señaló Lara Gros al anunciar la medida.

Por su parte, el jefe del SAMEC, Gustavo Mantovani, advirtió que "el 100% de los siniestros que atendemos en Orán involucran a motociclistas sin casco. No hablamos de accidentes, hablamos de errores humanos evitables".

Refuerzo de controles

Además de la creación del fondo especial, el municipio informó que continuará con los controles de tránsito en distintos puntos de la ciudad y profundizará las campañas de educación vial, con especial énfasis en el uso obligatorio del casco.

"El Estado no puede mirar para otro lado. Hacer cumplir la ley también es cuidar. Detrás de cada control hay una vida que puede salvarse", concluyó Lara Gros.

Con esta decisión, la Municipalidad de Orán busca dar un paso firme hacia una ciudad más segura y solidaria, combinando sanciones económicas con inversión directa en el sistema de emergencias. Justamente, el Samec es clave para dar respuesta ante un siniestro.