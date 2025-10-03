¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

3 de Octubre, Salta, Centro, Argentina
Copa Argentina de Tenis
trigemelos
feria holística
Clima en Salta
Masters 1000 de Shanghai
Allanamientos en Salvador Mazza
constelaciones familiares
Fórmula Uno
feria emprende sur
Rosario de Lerma
Salta

Clima en Salta: cuándo llega el cordonazo de San Francisco

La tradición popular indica que cada 4 de octubre San Francisco “agita su cordón” para traer lluvias y refrescar la tierra. Este año, el pronóstico de Edgardo Escobar anuncia máximas de hasta 35°C el fin de semana y un marcado descenso para el lunes, con probabilidades de precipitaciones.
Viernes, 03 de octubre de 2025 10:09
El Cordonazo de San Francisco es una de las creencias más arraigadas en Salta. Cada 4 de octubre, día en que se celebra a San Francisco de Asís, los salteños esperan un cambio repentino de clima: lluvias, tormentas y un descenso de la temperatura que marcan el fin del calor intenso del veroño. Según la tradición, el santo “golpea las nubes con el cordón de su hábito” y provoca esas lluvias refrescantes, consideradas como una bendición divina para los campos y las ciudades.

Este año, la expectativa se ve acompañada por las proyecciones meteorológicas. El especialista Edgardo Escobar adelantó que hoy la máxima rondará los 29 grados, mientras que el sábado se registrará un ascenso hasta los 34, en plena festividad franciscana. El domingo, el calor se intensificará con picos de 35 grados, aunque por la noche se prevé inestabilidad y posibles precipitaciones. Finalmente, el lunes se producirá un cambio brusco con un marcado descenso de temperatura: la máxima podría ubicarse entre los 18 y 20 grados, con lluvias durante la madrugada y la mañana.

La coincidencia entre la fe popular y el pronóstico científico refuerza el simbolismo del cordonazo. Para muchos salteños, no se trata solo de un frente frío que ingresa en la región, sino de un recordatorio del mensaje franciscano: respeto a la naturaleza, renovación espiritual y alivio para los días de calor sofocante.

