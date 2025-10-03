¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Su sesión ha expirado

Iniciar sesión
26°
3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Logo radio salta
logo play 0:00 logo sound
¡Jugá al Cartonazo!

TEMAS

Copa Argentina de Tenis
trigemelos
feria holística
Clima en Salta
Masters 1000 de Shanghai
Allanamientos en Salvador Mazza
constelaciones familiares
Fórmula Uno
feria emprende sur
Rosario de Lerma
Copa Argentina de Tenis
trigemelos
feria holística
Clima en Salta
Masters 1000 de Shanghai
Allanamientos en Salvador Mazza
constelaciones familiares
Fórmula Uno
feria emprende sur
Rosario de Lerma

DÓLAR OFICIAL

$1450.00

DÓLAR BLUE

$1435.00

+5493874749361
PUBLICIDAD
Fórmula Uno

Colapinto quedó incómodo en Singapur: “no tengo feeling con el auto”

El piloto argentino Franco Colapinto terminó en los últimos lugares de las prácticas libres del Gran Premio de Singapur y admitió que no logra encontrar la estabilidad del monoplaza. La clasificación será este sábado desde las 10 de la mañana (hora argentina).
Viernes, 03 de octubre de 2025 12:10
Franco Colapinto no tuvo un buen viernes en Singapur. El sábado buscará una mejor posición para la carrera del domingo.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

El inicio del Gran Premio de Singapur no fue el esperado para Franco Colapinto. El bonaerense de Pilar, que corre con la escudería Alpine, reconoció sentirse "bastante inconsistente” y sin “feeling con el auto” luego de finalizar anteúltimo en las dos primeras tandas de prácticas libres disputadas en el circuito urbano de Marina Bay, escenario de la fecha 18 de la temporada de Fórmula 1.

“Me está costando un poco encontrar la estabilidad en la entrada de las curvas, lo que hace que el auto sea muy impredecible. En un circuito como este, complica mucho”, explicó el joven argentino tras bajarse del monoplaza. La falta de confianza, según detalló, lo llevó a tener un rendimiento irregular: “Hoy fui inconsistente, difícil de poner una vuelta junta. Habrá que trabajar para mañana y volver mejor”.

El calor y la humedad, que siempre son protagonistas en Singapur, también influyeron en la jornada. La FIA autorizó el uso de trajes refrigerantes, pero Colapinto decidió no emplearlos: “Es una elección personal. Yo no lo usé y no lo voy a usar más el fin de semana”.

Pese al mal arranque, Colapinto tendrá revancha este sábado: desde las 6.30 de la mañana (hora argentina) disputará la tercera práctica libre, y a las 10.00 saldrá a pista para la clasificación, en la que intentará dar un salto de calidad de cara a la carrera del domingo, programada para las 9.00.

El argentino sabe que el desafío es enorme. El Marina Bay Street Circuit, uno de los más exigentes del calendario, suele poner a prueba no solo la velocidad de los autos, sino también la concentración y la resistencia física de los pilotos.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD