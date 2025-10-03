¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

28°
3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Municipios

Secuestran un arma y carne de corzuela de chancho del monte

El operativo fue realizado en Metán porque se trata de especies protegidas. 
Viernes, 03 de octubre de 2025 14:06
Efectivos de la división Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera secuestraron un arma y carne de animales silvestres, cuya caza está prohibida.
El procedimiento se realizó ayer en San José de Metán donde también se incautó un arma de fuego.


“Había carne de corzuela y de chancho del monte, denominado pecarí de collar”, confirmaron desde la división que tiene su base operativa en la Ciudad Termal.
Según se informó el acusado tampoco tenía autorización para la tenencia del arma. “Se iniciaron actuaciones legales por infracción a la ley de armas y explosivos y la ley de conservación de la fauna, procediéndose al secuestro de los elementos”, indicaron.


“El operativo se enmarca en las acciones destinadas a combatir el tráfico ilegal de fauna silvestre y el porte ilegal de armas de fuego, protegiendo así la biodiversidad y la seguridad pública. Se agradece la colaboración de la comunidad en la denuncia de actividades sospechosas relacionadas con la caza furtiva y el tráfico de armas”, destacaron desde la Policía Rural y Ambiental.

