VIDEO. Cinematográfica escena en Tucumán: Facundo Ale, acusado de un tiroteo, se entregó en un cañaveral

Facundo Ale, hijo de Ángel “El Mono” Ale, se entregó este viernes al mediodía a las autoridades en un cañaveral ubicado en el límite provincial entre Tucumán y Santiago del Estero. El joven era buscado por su presunta participación en un tiroteo ocurrido tras una fiesta en Tafí Viejo y permanecía prófugo de la Justicia por una causa de abuso de arma de fuego.

La entrega se produjo en la zona de La Cañada de Arenales, en el Departamento de Leales, tras un operativo coordinado entre el Departamento de Inteligencia Criminal (D2) y distintas áreas de la Policía de Tucumán. La negociación fue encabezada por su padre, quien acordó con las autoridades garantías de seguridad para su hijo y su familia.

Según informaron fuentes oficiales, la detención se realizó sin incidentes y en presencia de sus abogados. “A raíz de múltiples medidas investigativas que veníamos realizando, montamos operativos en varios puntos estratégicos donde teníamos información del posible paradero de Facundo Ale”, explicó el subdirector del Departamento de Inteligencia Criminal, comisario inspector Marcelo Lazarte.

“En estos momentos vamos a trasladarlo para que se le realicen los exámenes médicos de rigor y su posterior alojamiento en una dependencia policial”, agregó el funcionario.

El Mono Ale negoció con la Policía la entrega de su hijo. Foto: captura de video

La Fiscalía había ofrecido una recompensa de $15 millones por información que condujera a su captura. Durante su aparición, Facundo Ale declaró a los gritos ante los medios: “Soy inocente. Lo único que he hecho es defenderme; es la segunda vez que me quieren matar y la justicia no investigó nada la primera vez”.

Facundo Ale, detenido sube a un vehículo de la Policía tucumana. Foto: Policía de Tucumán

La detención se produjo bajo un clima de tensión, con la presencia de familiares y allegados. “Tienen que dar garantías, no sólo a mí, también a mi hijo”, exigió “El Mono” Ale durante el procedimiento.

En paralelo, otro de los implicados en el hecho, conocido como “Chucky” Casanova, ya fue detenido y permanece alojado en el Penal de Benjamín Paz. La Unidad Fiscal Criminal N° 1 está a cargo de la investigación y definirá las próximas medidas judiciales.