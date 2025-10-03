¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Hospital Garrahan
José Luis Espert
Allanamiento y secuestro
Salud publica
Franco Colapinto
Salud publica
GP de Singapur
feria del libro de Salta
El mercado en tu barrio
Copa Argentina de Tenis
Allanamiento y secuestro

Detuvieron a un hombre en Metán con un arma ilegal y restos de fauna silvestre

La Policía Rural irrumpió en una vivienda del barrio 110 Viviendas y secuestró una escopeta junto a carne de animal silvestre. Un hombre de 40 años fue demorado y la Justicia ya investiga el caso
Viernes, 03 de octubre de 2025 06:52
La carne secuestrada por la Policía de Salta.
Un procedimiento realizado en Metán dejó al descubierto una situación de caza furtiva e infracción a la tenencia de armas. La División Policía Rural y Ambiental de Rosario de la Frontera irrumpió en una vivienda del *arrio 110 Viviendas, tras una alerta vecinal, y halló una escopeta junto a carne de animal silvestre.

El dueño de la casa, un hombre de 40 años, fue demorado y puesto a disposición de la Justicia. La medida judicial recayó en la Fiscalía Penal local, que deberá determinar el origen de la carne y la legalidad del arma secuestrada.

De acuerdo a lo informado, la intervención fue parte de tareas investigativas previas iniciadas a partir de denuncias ciudadanas sobre prácticas de caza ilegal en la zona.

Con este procedimiento, la fuerza reafirmó que continuará con los controles destinados a combatir la caza ilegal y el uso indebido de armas de fuego en el sur de la provincia.

 

