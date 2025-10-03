¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

3 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Espectáculos

Borges y Cervantes en la Feria del Libro de Salta

Un diálogo imaginario entre dos gigantes de la literatura universal será el eje de una propuesta cultural única.
Viernes, 03 de octubre de 2025 07:58

La decimoquinta edición de la Feria del Libro de Salta ofrecerá un encuentro imperdible para los amantes de la lectura: “Borges conversa con Cervantes sobre Historia y Literatura”. La actividad se desarrollará el miércoles 8 de octubre, a las 17, en el Teatro de la Usina Cultural (España 98), con entrada libre y gratuita.

La charla estará a cargo de la Dra. Silvina Borelli y la Lic. Agustina Ernst Saravia, dos reconocidas gestoras culturales que invitan al público a sumergirse en los vínculos y tensiones entre historia y literatura, tomando como punto de partida la obra y el pensamiento de Jorge Luis Borges y Miguel de Cervantes Saavedra.

Bajo la premisa “La Historia y la Literatura pueden llenar un teatro”, el encuentro promete ser un recorrido por los caminos que se cruzan y bifurcan entre ambos universos creativos, revelando cómo los grandes clásicos siguen iluminando el presente.

La organización está a cargo de Aráoz Ediciones y Mundo Gráfico S.A., en el marco de una de las celebraciones culturales más importantes de la provincia.

Se trata de una cita que combina erudición, pasión lectora y la posibilidad de compartir, en comunidad, la vigencia de dos autores inmortales.

Temas de la nota

