Dalila, Jorge y Nehemías: así avanza la recuperación de los trigemelos salteños

La historia de los trigemelos nacidos en Salta hace unas semanas continúa generando sorpresa y ternura. Los bebés, que permanecen en observación en el Hospital Materno Infantil, muestran una evolución favorable, según relató su papá. El hombre, oriundo de Apolinario Saravia, contó que junto a su pareja ya eran padres de dos varones de 6 y 4 años, y que la noticia de un embarazo triple los tomó por sorpresa. “El plan era buscar una nena y cuando fuimos al control nos dijeron que venían tres. Lo tomamos como una bendición y decidimos ir para adelante”, expresó.

Los pequeños fueron nombrados Dalila, Jorge y Nehemías. Aunque los tres presentan un buen estado general, uno de ellos requiere atención especial debido a que sus pulmones aún no están completamente maduros. Sin embargo, el papá aclaró que los médicos le informaron que la evolución es positiva y que cada día muestran más avances.

La mamá de los bebés, Candela, también permanecía internada bajo control. “Ella ya está bien. Salió de terapia y, si todo marcha como esperan los médicos, hoy le dan el alta”, relató su pareja con optimismo.

El nacimiento de trigemelos siempre supone un desafío, y en este caso no es la excepción. El papá reconoció que tener cinco hijos implica una gran responsabilidad: “Una mano de la gente no viene nada mal”, dijo en referencia al acompañamiento y la solidaridad que recibieron durante estos días.

La familia permanece en Salta desde hace más de 20 días para acompañar la internación de los bebés, mientras esperan poder regresar a su pueblo con los cinco hijos y empezar una nueva etapa.