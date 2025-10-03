Salta: descuentos de hasta 30% en el Mercado en tu Barrio en la UNSa

La Municipalidad de Salta confirmó la realización de una nueva jornada de “El Mercado en tu Barrio”, esta vez en la zona norte de la ciudad. El encuentro será el miércoles 8 de octubre, de 11 a 13 horas, en el ingreso de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), sobre avenida Bernardo Houssay 450.

Durante la actividad, los vecinos podrán encontrar descuentos de hasta el 30% en una amplia variedad de productos de la canasta básica. Entre los rubros destacados estarán frutas, verduras, carne, pescado, pollo, lácteos, panificados, artículos de limpieza e incluso neumáticos, todo con el objetivo de ofrecer precios accesibles en tiempos de alta inflación.

El programa tiene como finalidad aliviar la economía familiar y, al mismo tiempo, promover la compra directa a productores y emprendedores locales, eliminando intermediarios.

En ese sentido, la secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, resaltó la importancia de llevar la propuesta al predio universitario: “Es una oportunidad para que los vecinos y la comunidad educativa puedan aprovechar un importante ahorro en productos esenciales, en un contexto donde cada peso cuenta”.

Con esta nueva edición, el municipio busca fortalecer el consumo local, acercar a los pequeños productores a los consumidores y garantizar que más familias salteñas accedan a alimentos y artículos de primera necesidad a precios más bajos.