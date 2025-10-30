¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

30 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Presupuesto 2026
Fallo contra YPF
reforma laboral de Milei
favelas de Río de Janeiro
Gobierno nacional
Ministerio de Educación de Salta
Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Siniestros viales en Salta
Policiales

Ardió un camión internacional

El siniestro se produjo en el norte de Embarcación.
Jueves, 30 de octubre de 2025 02:01
Así ardía el camión boliviano en la ruta 34.
Un camión de transporte internacional que ingresó desde la República Plurinacional de Bolivia se quemó casi en su totalidad cuando se hallaba a solo metros de la estación de servicio de la localidad de Embarcación.

El fuego comenzó en la cabina del camión por problemas eléctricos y tras comenzar a humear, el camionero se bajó raudamente del vehículo, que estacionó en la banquina y solicitó ayuda urgente.

Cuando los bomberos acudieron al lugar el camión era ya una bola de fuego. De todas maneras el trabajo de los Bomberos fue impecable, teniendo en cuenta la escasez de logística que tienen para estos tipos de incendios.

El chofer era la única persona que se transportaba en el camión de carga y resultó ileso, tras bajarse cuando el fuego ya había tomado la parte baja de la cabina.

El siniestro ocurrió sobre la ruta nacional 34, al norte de la ciudad de Embarcación, se incendió el camión térmico perteneciente a la empresa Logística F y F de la vecina Bolivia.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios, Policía de la Provincia, Servicios Públicos y Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Embarcación, que laboraron a destajo hasta que las llamas fueron sofocadas.

Se informó oficialmente que solo se registraron daños materiales.

El chofer del camión logró salir a tiempo, evitando lesiones por quemaduras. Según las primeras informaciones, el fuego se habría originado en la fusilera de la cabina del camión. También se corroboró que el vehículo transportaba bananas desde Bolivia con destino al puerto de la ciudad de Buenos Aires.

 

