Ciberestafa: actúan en dos provincias

Dos salteños y un tucumano fueron detenidos en el marco de una investigación por una posible maniobra fraudulenta a través de un grupo de la aplicación Telegram. Se trabajó con la figura del agente encubierto digital para identificar a los sospechosos.

La fiscal penal Sofía Cornejo encabeza una investigación por ciberestafas que se estarían cometiendo a través de un grupo de Telegram denominado en ese momento "Realeza Salteña XX", donde ofrecían un servicio de "pago de facturas" con un descuento del 50% del valor que figura en la factura a pagar. Para esto, el "cliente" -titular de la factura- debía transferir ese monto a una cuenta que el administrador del grupo le indicaba y, posteriormente, recibía la constancia de que su factura fue pagada. La maniobra defraudatoria es posible ya que este grupo de estafadores adquiría de manera ilegal, datos de tarjetas de crédito de terceras personas, y con éstas pagaban las facturas de sus "clientes" por el valor total, quedándose con el dinero que recibían.

En el avance investigativo, personal de la Dirección General de Ciberseguridad de la Policía de Salta, logró individualizar e identificar a los posibles sospechosos y recabar abundantes elementos probatorios para la causa.

Cabe destacar que en la presente investigación, la Fiscalía solicitó la utilización de la figura del agente encubierto digital a fin de llevar a cabo las tareas de manera encubierta en entornos digitales, con la autorización del Juzgado de Garantías interviniente.

La fiscal Cornejo solicitó órdenes de allanamiento y secuestro para un domicilio en la provincia de Tucumán y tres domicilios en la ciudad de Salta, los cuales se realizaron de manera simultánea ayer. Del operativo desplegado participaron 36 efectivos policiales.

En la ciudad de Salta se allanaron dos domicilios en el barrio Ciudad del Milagro y uno en el barrio Santa Ana III, donde se produjo la detención de dos hombres mayores de edad, y en la provincia de Tucumán se allanó un domicilio y se detuvo a un tercer sospechoso mayor de edad.