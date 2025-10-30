Rumores sobre la salida de Francos

El triunfo electoral de La Libertad Avanza (LLA) le dio aire al presidente Javier Milei que, con la idea de instrumentar cambios urgentes en su equipo de trabajo, se muestra más calmo y se tomará hasta el 10 de diciembre para instrumentar las modificaciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien llegó al fin de semana de la elección con la batería casi agotada, parece haber repuntando en la valoración del mandatario y continuaría hasta esa fecha. Por ello, hoy escoltará a Milei en la primera gran reunión con un grupo de gobernadores aliados que visitarán la Rosada para empezar a trazar los acuerdos que le permitan al Ejecutivo instrumentar reformas clave.

Sin embargo, en una entrevista del pasado lunes, la primera que brindó el mandatario luego de haber ganado la elección legislativa, dejó algunas dudas sobre el futuro del ministro coordinador. "Guillermo Francos tiene un rol muy destacado, dentro del Gobierno. Veremos, a la luz del nuevo Gabinete, cómo van a quedar las cosas", deslizó Milei.

La sugestiva frase dejó abierta la posibilidad de variables para el cargo. Existen al menos dos nombres que resuenan para suceder a Francos. Uno es el vocero presidencia Manuel Adorni y el otro es el asesor presidencial Santiago Caputo.