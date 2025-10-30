Más del 75% de la población tiene déficit de magnesio

El magnesio es un micronutriente esencial que participa en numerosos procesos biológicos. Es uno de los minerales más abundantes en el organismo: ocupa el cuarto lugar en cantidad total y el segundo en importancia dentro de las células. Aproximadamente el 60% del magnesio corporal se encuentra en los huesos, el 20% en los músculos y el resto se distribuye entre los tejidos blandos. Si bien el 75% de la población tiene déficit de micronutrientes en general, uno de los grupos más afectados son las mujeres posmenopáusicas con osteoporosis, lo que impacta directamente en la salud ósea.

“Cuando la alimentación es insuficiente o la incorporación de magnesio es baja, aparecen deficiencias asociadas de otros micronutrientes y minerales. Por eso, el abordaje de la salud física en relación con este mineral debe ser integral. No se trata solo de incorporar magnesio, sino de mantener un equilibrio general de nutrientes”, sostuvo la Dra. Natalia Nachón, médica especialista en Nutrición del Hospital Tornú y profesora universitaria (MN 101075).

El déficit puede manifestarse con síntomas cotidianos: “El cansancio, la fatiga o la falta de energía pueden estar vinculados a bajos niveles de magnesio, ya que interviene en procesos biológicos relacionados con el rendimiento físico”, explica la Dra. Nachon. “Cuando la deficiencia se sostiene en el tiempo, los efectos pueden ser más severos y afectar distintos circuitos del metabolismo, aumentando el riesgo de osteoporosis”, añadió.

Entre las principales fuentes de magnesio se destacan las verduras de hojas verdes, los pescados y mariscos, los cereales integrales, entre otros. “Incorporar estos alimentos de forma equilibrada ayuda a mantener un nivel adecuado de micronutrientes en el cuerpo”.

“Como el organismo no puede producirlo por sí mismo, es necesario obtenerlo de fuentes externas”, remarca la especialista.“Asegurar un buen aporte de magnesio a través de la dieta contribuye al correcto funcionamiento de todos los procesos en los que interviene.En esa línea, mirar la salud desde una perspectiva integral y con respaldo científico permite ayudar a fortalecer el bienestar físico y emocional a largo plazo.

“En Bayer reafirmamos cada día nuestro propósito de promover el autocuidado basado en la ciencia. Este compromiso con la salud y bienestar se refleja en la excelencia de nuestras operaciones en Planta Pilar, donde la innovación y los altos estándares de seguridad de personas, equipos, procesos y prácticas se unen para brindar productos de la más alta calidad. La familia Supradyn incorpora ahora Supradyn Magnesio, una fórmula que combina nutrientes con probada evidencia científica para favorecer el rendimiento muscular, promover un buen descanso y contribuir a la reducción del estrés”, afirmó Daniel Bettinelli, gerente de planta Pilar de Bayer.