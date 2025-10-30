Alertan por estafas digitales en descuentos falsos para servicios públicos

Alcanzaste el límite de notas gratuitas inicia sesión o regístrate .

El presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Carlos Saravia, alertó sobre una creciente ola de estafas digitales que afectan a usuarios salteños mediante redes sociales y servicios de mensajería. Los delincuentes utilizan el nombre del Ente y de distintas empresas prestatarias para ofrecer falsos descuentos o beneficios en las tarifas, con el objetivo de obtener datos personales o concretar pagos ilegales.

“Estamos preocupados por la proliferación de estafas y fraudes utilizando redes sociales. A veces se anuncian descuentos falsos y los usuarios terminan ingresando a enlaces o realizando pagos que son el fruto de maniobras delictivas”, señaló Saravia.

Una reunión con Ciberdelincuencia

La advertencia surgió luego de una reunión con la fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, doctora Sofía Cornejo, con quien se acordó avanzar en un plan conjunto de prevención, educación e información para los usuarios. El objetivo es frenar el avance de estas prácticas y fortalecer la capacidad de detección temprana de intentos de fraude.

Saravia remarcó que el Ente “no se comunica con los usuarios por redes sociales ni por WhatsApp para ofrecer beneficios, subsidios o descuentos”, e instó a la población a desconfiar de los mensajes no verificados que prometen rebajas o facilidades de pago fuera de los canales oficiales.

Recomendaciones para evitar engaños

Además, desde el organismo se difundieron una serie de recomendaciones básicas para evitar caer en engaños digitales:

No compartir datos personales, contraseñas ni información bancaria por redes sociales o mensajería.

No hacer clic en enlaces desconocidos o que prometan descuentos extraordinarios.

Verificar siempre que los canales de contacto sean oficiales.

Ante la sospecha de una estafa, no responder y realizar la denuncia correspondiente.

Las autoridades reiteraron que estas maniobras se están multiplicando en toda la provincia y que el principal factor de riesgo sigue siendo la confianza excesiva de los usuarios.