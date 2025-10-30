PUBLICIDAD

30 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Diego Armando Maradona
Rosario de Lerma
cerrillos
Mauro Icardi y Wanda Nara
Tenis
Francisco Cerúndolo
Javier Milei
Gran Bretaña
Triple crimen de Florencio Varela
Copa Sudamericana
Municipios

Si vivís en Cerrillos, mirá este plan de facilidades de pagos de impuestos con fuertes descuentos

La comuna de Cerrillos lanzó un ambicioso programa para que vecinos y comerciantes salden sus deudas impositivas.
Jueves, 30 de octubre de 2025 17:49
En un esfuerzo por aliviar la carga económica de los ciudadanos y fomentar la regularización fiscal, la Municipalidad de Cerrillos implementa un plan excepcional de pagos que estará vigente hasta el próximo 30 de noviembre.

La medida abarca una amplia gama de obligaciones pendientes, incluyendo los impuestos automotor e inmobiliario, la tasa general de servicios públicos, así como multas, derechos y diversas contribuciones municipales.

Los contribuyentes que opten por abonar la totalidad de su deuda en un único pago podrán beneficiarse de una reducción del 50% en los intereses acumulados.

También se dispuso la posibilidad de abonar en cuotas con tarjetas de créditos, con los siguientes descuentos:

  • Hasta 6 cuotas: 25% de descuento en los intereses.
  • De 7 a 12 cuotas: 15% de descuento en los intereses.
  • De 13 a 18 cuotas: 5% de descuento en los intereses.

Las autoridades municipales destacaron que el objetivo de esta "novedosa medida" es brindar un apoyo concreto a la comunidad en el actual contexto económico, incentivando a los contribuyentes a ponerse al día con sus obligaciones. Se recomienda a los interesados acercarse al municipio para formalizar la adhesión dentro del plazo establecido.

Beneficio para emprendedores

El plan incluye una consideración especial para los pequeños contribuyentes y emprendedores locales que estén categorizados dentro de la Categoría A del Monotributo. Este grupo podrá acceder a una exención total de la deuda mientras permanezcan en dicha categoría.

Para tramitar esta exención, los interesados deben realizar la gestión personalmente en la Municipalidad. Este beneficio especial estará operativo hasta marzo del próximo año.

