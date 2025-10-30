Lanús vs. Universidad de Chile EN VIVO: el granate quiere meterse en la final de la Sudamericana

Lanús y Universidad de Chile ya juegan en el Estadio Ciudad de Lanús, que tiene capacidad para 47 mil espectadores, y se puede ver a través de ESPN, Disney + y DSports. El árbitro es el venezolano Alexis Herrera, quien es secundado desde el VAR por su compatriota Ángel Arteaga.

Lanús, que es dirigido por Mauricio Pellegrino, intenta conseguir un triunfo frente a su gente, luego del empate 2-2 como visitante en la ida, donde se le escapó una ventaja de 2-0 y dejar con vida a sus oponentes.

En su camino a las semifinales, el “Granate” realizó una muy buena fase de grupos, donde terminó primero en su zona con 12 puntos, mientras que en octavos de final eliminó a Central Córdoba de Santiago del Estero por penales y en cuartos dio el gran golpe ante Fluminense de Brasil.

Busca su segundo título

El equipo del sur del Gran Buenos Aires va en busca de su segundo título en la Copa Sudamericana, competición en la que levantó el trofeo en el 2013, con Guillermo Barros Schelotto como director técnico.

Universidad de Chile, por su parte, es el equipo más polémico en esta Copa Sudamericana, ya que avanzó a cuartos de final gracias a la decisión de la Conmebol de eliminar a Independiente por los incidentes que se vivieron en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, mientras que los chilenos solo sufrieron como sanción no poder jugar con público local en su estadio.

Ya en los cuartos de final, el equipo chileno que ganó este torneo en el 2011 eliminó a Alianza Lima de Perú con un ajustado global de 2-1.

El ganador de este partido se enfrentará en la gran final con Atlético Mineiro de Brasil, que este martes por la noche goleó 3-1 a Independiente del Valle de Ecuador.