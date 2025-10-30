Palmeiras vs. la Liga de Quito, en VIVO: el verdão gana 2 a 0 y quiere concretar la épica

Palmeiras de Brasil ya juega con la Liga Deportiva Universitaria de Quito, de Ecuador, con el objetivo de protagonizar una remontada histórica para dar vuelta la serie y meterse en la final de la Copa Libertadores. Ramón Sosa y Bruno Fuchs marcaron los goles del equipo brasileño. Por ahora la serie está 3 a 2 para los ecuatorianos.

El encuentro se puede ver a través de Fox Sports, ESPN Premium y Disney + y se disputa en el Allianz Parque, que tiene capacidad para 43 mil espectadores. El árbitro es el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR está su compatriota David Rodríguez.

Al borde del KO

Palmeiras llega a este encuentro con un panorama muy adverso, luego de lo que fue la contundente derrota 3-0 que sufrió en la ida, donde tuvo un primer tiempo para el olvido que lo dejó al borde del KO.

Sin embargo, el equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira hace años que es uno de los más temidos del continente, por lo que utilizará todos sus recursos para dar vuelta la historia frente a su gente.

Liga de Quito, por su parte, se convirtió en una verdadera pesadilla para los equipos brasileros en esta Copa Libertadores, ya que terminó primero en el Grupo C que compartió con Flamengo, mientras que en las instancias de eliminación dejó en el camino a Botafogo en octavos de final y a San Pablo en cuartos.

Los dirigidos por el brasilero Tiago Nunes quieren meterse en una nueva final de Copa Libertadores tras la alcanzada en el 2008, cuando consiguieron su único título en esta competición de la mano del técnico argentino Edgardo Bauza.

De cara a este trascendental cruce, Liga de Quito no podrá contar con el extremo Bryan Ramírez, una de sus mayores figuras, ya que fue expulsado en la ida.