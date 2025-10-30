Abren las postulaciones para las becas 2026 "Eduardo Chañe"

Se encuentra abierta la convocatoria para la postulación a las becas "Eduardo Chañe" al deportista amateur, correspondiente al período 2026. Las becas fueron creadas en el año 2015 por el Concejo Deliberante, con el objetivo de premiar e incentivar el desarrollo de las habilidades de aquellas jóvenes promesas con proyección deportiva.

Los interesados en acceder al beneficio podrán presentar la documentación requerida hasta el 7 de noviembre en Mesa de Entradas del CD, ubicada en avenida República del Líbano Nº 990, de lunes a viernes, en el horario de 8.00 a 18.00.

Los postulantes deberán cumplir con los siguientes requisitos: ser salteños o contar con una residencia mínima de cinco años en la ciudad de Salta anteriores a la fecha de elección; desempeñarse en deportes amateurs; haber representado a la República Argentina, la provincia de Salta y/o la ciudad de Salta en competiciones internacionales, nacionales, provinciales o municipales; haber alcanzado un logro deportivo relevante; ser menor de edad al momento del otorgamiento de la beca; estar inscripto en el organismo o federación correspondiente a su disciplina; y presentar certificado de aptitud física.

Cabe destacar que el proceso de selección estará a cargo de un jurado que evaluará y calificará las distintas postulaciones de los jóvenes deportistas. Dicho jurado estará integrado por los ediles de la Comisión de Salud, Deportes, Infancia, Juventud y Tercera Edad, junto a miembros del Círculo de Periodistas Deportivos, representantes de la Secretaría de Deportes de la provincia y de la Agencia Salta Deportes de la Municipalidad de la ciudad de Salta.

Los beneficiarios de la beca recibirán emolumentos mensuales y consecutivos equivalentes a quinientas Unidades Tributarias (500 U.T.). Cabe señalar que las becas se devengarán desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año siguiente al de su elección.