Flow transmite el show de LINKIN PARK

Flow, el servicio de tv en vivo y streaming de Telecom Argentina, tendrá en exclusiva para Argentina, Uruguay y Paraguay el show de Linkin Park, producido por DF Entertainment, que se llevará a cabo el viernes 31 de octubre en el Parque de la Ciudad en Buenos Aires.

La banda que marcó la historia del rock mundial desde sus inicios en los 90’, vuelve a Argentina con un show imperdible.

Los clientes de Flow podrán disfrutar en vivo desde las 21h a través del canal 605 en Argentina, canal 119 en Uruguay y canal 25 en Paraguay, la cuarta visita de Linkin Park a nuestro país, tras siete años desde su último show por estas latitudes.

Con la emoción de su regreso, la banda también se encuentra lanzando un nuevo single titulado "Up From The Bottom", lanzamiento que forma parte de la Edición Deluxe de su aclamado álbum From Zero, que llegará a mediados de 2026, e incluirá tres canciones nuevas y una edición física ampliada con cinco pistas en vivo.

El evento promete ser ineludible para todos los amantes del rock alternativo, una fecha cargada de emoción por revivir los hits de siempre y por escuchar por primera vez todo lo nuevo.

Flow continúa realizando las transmisiones de los shows más populares a nivel nacional e internacional, mediante una propuesta de streaming de alta calidad y contenidos exclusivos producidos junto a los artistas, periodistas y melómanos referentes de la industria.

Los clientes pueden encontrar en la plataforma para vivir y revivir las presentaciones de sus bandas favoritas y disfrutarlas en cualquier momento y lugar, desde el dispositivo de su preferencia.

