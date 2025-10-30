Reconocimiento a la trayectoria profesional del médico Antonio Salgado

En el marco de una nueva Sesión Ordinaria, el Concejo Deliberante de la ciudad de Salta aprobó tres Resoluciones destinadas a distinguir a personalidades y actividades locales. Entre ellas, se resaltó la destacada trayectoria del Dr. Antonio J. Salgado, reconocido especialista en pediatría e infectología, por su compromiso con la salud integral de niños y adolescentes de la provincia.

La iniciativa, impulsada por el concejal Darío Madile, pone en valor la extensa labor del profesional, quien ha contribuido de manera significativa al desarrollo de la medicina infantil en Salta.

Durante la sesión, también se aprobó una Resolución presentada por la concejala Alicia Vargas (VPS), que declara de Interés Municipal las XXXVI Jornadas Argentinas de Taquigrafía Parlamentaria, organizadas por la Unión de Taquígrafos y Estenotipistas Profesionales de la Argentina (UTEPA). El encuentro se desarrollará del 7 al 10 de noviembre en Resistencia, Chaco, y contará con la participación del Cuerpo de Taquígrafas del Concejo Deliberante de Salta.

Finalmente, los ediles distinguieron el evento denominado “Fiesta de la Iglesia Evangélica”, que tendrá lugar los días 31 de octubre y 1 de noviembre en la Plaza España, a partir de una propuesta presentada por el concejal José Luis Arias (YP).