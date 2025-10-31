Feria Nacional de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología

En el Centro de Convenciones de Cafayate quedó inaugurada la Feria Nacional que organiza la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano.

Autoridades nacionales, provinciales y municipales le dieron la bienvenida a estudiantes y docentes de 22 jurisdicciones del país.

Con un ensamble de músicos de la Tecnicatura Superior de Luthería de Cafayate, dio inicio el acto de apertura en el que participaron el subsecretario de Política e Innovación Educativa, Alfredo Vota; la ministra de Educación, Ciencia y Tecnología de la provincia, Cristina Fiore y, la intendente municipal, Rita Valeria Guevara.

140 proyectos

La Feria se desarrolla desde el pasado 29 y culminará hoy 31 de octubre. La muestra se cumple con la exposición de 140 proyectos que abarcan todas las modalidades y niveles educativos, que incluyen dos instancias en simultáneo: la fase 3, dedicada a proyectos del eje Ciencias, con un "Desafío Educativo" para estudiantes del segundo ciclo de primaria y una muestra de "Proyectos Temáticos".

En tanto la fase 4 presenta iniciativas de todos los ejes STEAM de Escuelas de Régimen Especial de Salta, Catamarca, Jujuy, La Rioja y Neuquén.

La Feria está abierta al público durante los tres días, en diferentes horarios. Este miércoles visitaron la exposición estudiantes de todos los niveles educativos del departamento con un recorrido guiado por la organización.

Ayer jueves 30, el programa continuó con visitas de 9 a 12.30 y de 14 a 19, mientras que para hoy, viernes 31, la feria abrirá de 9 a 12. Para hoy está previsto el cierre de las jornadas con entrega de las menciones especiales a partir de las 18 horas en el Centro de Convenciones cafayateño.