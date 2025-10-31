La CGT "se planta" a la reforma laboral

La "mesa chica" de la CGT anticipó ayer que el sindicalismo va a "plantarse" contra la reforma laboral que impulsa el Gobierno después del triunfo en las elecciones legislativas, mientras resuelve su interna de cara a la renovación del triunvirato el 5 de noviembre.

"Hubo discursos contra el Gobierno y defensa de los derechos laborales, todo en esa línea", indicaron fuentes al tanto del mitin, que se extendió por más de tres horas y se llevó a cabo en la sede de la Uocra.

Los dirigentes sindicales, encabezados por los triunviros Héctor Daer y Octavio Arguello, ratificaron además que, más allá del cambio de nombres en el triunvirato, la central va a "plantarse" frente al Gobierno ante el debate por las reformas laboral y tributaria.

En cuanto a la renovación de autoridades, el 5 de noviembre se llevará a cabo el congreso cegetista en el estadio Obras Sanitarias, en un encuentro para el que se posicionan Jorge Sola, jefe del gremio del Seguro y quien actualmente ocupa la vocería de la CGT; Cristian Jerónimo, titular del Sindicato del Vidrio, y Maia Volcovinsky, secretaria adjunta del gremio de Judiciales, entre otros.

De todos modos, será un encuentro sobre el que ninguna de las partes puede arriesgar ni los resultados ni la dinámica: no se sabe si será exprés o si los jefes sindicales estarán encerrados todo el día para arribar a una decisión. También hay dudas respecto de si la renovación de autoridades replicará el modelo de triunvirato.