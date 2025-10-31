Marcha para pedir justicia por la muerte de una niña

Familiares, vecinos y amigos de una niña de 11 años que viajaba como acompañante en una moto que chocó con una camioneta que transportaba implementos agrícolas y luego falleció, realizaron ayer una marcha en Metán para pedir Justicia.

El domingo 19 de este mes Narela Huerta, perdió la vida y su hermana de 17 años resultó con lesiones. La camioneta era conducida por el santefesino, Juan Carlos Ratti, quien fue imputado por homicidio y lesiones culposas en accidente de tránsito. Estuvo con prisión domiciliaria y el viernes pasado recuperó la libertad.

Entre los requisitos para obtener su liberación, el fiscal solicitó que Ratti se "autoinhabilite" para conducir vehículos. El accidente se produjo en la ruta nacional 9/34, en Metán Viejo.

Los manifestantes se concentraron ayer en la plaza San Martín de Metán y desde allí marcharon por las calles hasta llegar a la Ciudad Judicial.

"Nos recibió el auxiliar fiscal y nos interiorizó de la investigación. Yo pedí que se avance en la causa porque no voy a parar hasta que se haga justicia", dijo a El Tribuno, Alicia Villafañe, madre de Narela.

"Tengo mucha bronca e indignación porque perdí a mi hija de 11 años en ese accidente y a mi otra hija de 17 la tuvieron que operar por dos fracturas en el húmero y también sufrió otras lesiones. Pedimos Justicia y que el conductor de la camioneta vaya preso.

El conductor estuvo involucrado en otro accidente fatal sucedido el 12 de julio de 2020, cerca de El Tunal donde tres mujeres y una niña perdieron la vida. Sin embargo, luego de cinco años, esa causa nunca se elevó a juicio.