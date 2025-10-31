Rosario Lerma: En la escuela Torino, un depósito se convirtió en esperanza y aprendizaje

En la Escuela Torino, ubicada en una zona rural de Rosario de Lerma, una muy buena idea se hizo realidad. Donde antes había un viejo depósito sin uso, hoy hay un aula-taller repleta de chicos, creatividad y nuevas oportunidades.

El proyecto nació de una necesidad concreta: la escuela tiene jornada extendida, pero solo contaba con tres aulas para desarrollar los talleres. Frente a esa limitación, el director Oscar Sánchez impulsó una propuesta para recuperar el depósito y transformarlo en un espacio educativo.

"Sabemos de la situación económica que atraviesa el país, la provincia y el municipio. Hacer una nueva aula desde cero era imposible, por eso pensamos en aprovechar lo que ya teníamos. Con el apoyo de la Municipalidad de Rosario de Lerma, y el Ministerio de Educación, logramos concretarlo", explicó el director.

Hoy, el aula-taller está en pleno funcionamiento y sirve para actividades artísticas, visuales, musicales y hasta proyectos de radio escolar.

Los alumnos de cuarto a séptimo grado participan activamente, y en noviembre presentarán una muestra abierta en la plaza central de Rosario de Lerma.

"Entre todos lo hicimos posible —destacó Sánchez—. La comunidad, los docentes, la Municipalidad y las empresas cercanas colaboraron. Esa es la clave: trabajar juntos por el bien de los niños", expresó el docente

Transporte gratuito

La escuela, que atiende a chicos de familias rurales y de barrios periféricos, también cuenta con un transporte gratuito gestionado por el municipio para garantizar la asistencia diaria. Uno de los apoyos más valorados por la comunidad educativa de la Escuela Torino es el servicio de transporte gratuito que brinda el municipio de Rosario de Lerma.

Cada día, un colectivo traslada a unos 60 chicos de primero a séptimo grado, la mayoría provenientes de barrios periféricos y zonas rurales donde viven familias que antes trabajaban en las plantaciones de tabaco cercanas.

"El municipio nos facilita el colectivo todos los días, tanto para el ingreso como para el regreso de los alumnos. Es un servicio constante, que no falla. Solo cuando hay algún desperfecto nos avisan con anticipación", explicó el director Oscar Sánchez.

El transporte es muy importante para estos chicos, sobre todo en invierno, cuando los chicos terminan su jornada cerca de las seis y media de la tarde, en una zona alejada y ya oscurecida. "Es otro compromiso cumplido por el municipio —destacó Sánchez—, y demuestra que cuando las instituciones trabajan juntas, los resultados se ven en el bienestar de los chicos."

El buen estado del establecimiento también refleja el compromiso colectivo: la Municipalidad ayuda con el mantenimiento y la comunidad cuida las instalaciones. "Los padres son muy responsables, participan en las reuniones y colaboran en todo. Eso se nota", remarcó Sánchez.

Ahora, la próxima meta es construir un bicicletero techado para los alumnos que llegan en bicicleta. "Ya lo hablamos con el intendente y están predispuestos a ayudarnos. Será otro paso más para mejorar la escuela", contó con entusiasmo.

La Escuela Torino es hoy un ejemplo de cómo la unión de esfuerzos puede transformar un problema en una oportunidad. Lo que antes fue un depósito olvidado, ahora es un aula viva donde se aprende, se crea y se sueña.