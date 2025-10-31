Su esposa le quemó el automóvil por infiel

Una mujer enceguecida por los celos y en venganza por una supuesta infidelidad le prendió fuego al automóvil de su esposo, el cual ardió como una antorcha durante varios munutos hasta consumirse totalmente,

El hombre se anotició del atentado contra sus bienes y fue su misma pareja la que le informó sobre lo que hizo asumiendo la responsabilidad del delito.

Sin embargo, fuentes de Loreto aseguraron que el hombre no realizó ninguna denuncia en contra de la mujer incendiaria y la justicia tampoco la acusó de nada hasta el día de ayer.

El insólito hecho sucedió en el interior del departamento Loreto cuando un hombre -alertado por los vecinos- halló su autol completamente envuelto en llamas y cuando averiguó qué sucedió descubrió que la autora era su propia esposa.

Según informó la policía, el hecho se registró en la localidad de San Vicente durante la jornada de la tarde del lunes cuando el vehículo se encontraba estacionado en la vereda de una casa —sobre Calle Pública— frente a su vivienda.

El dueño del rodado -un joven de 30 años- fue alertado por sus vecinos quienes advirtieron las extensas llamas, por lo que de inmediato, entre todos, arrojaron baldes con agua para controlar el fuego.

Pese a los esfuerzos, el vehículo fue completamente consumido por las llamas. Pero la sorpresa para el damnificado sobrevino minutos después cuando su propia esposa se adjudicó ser la autora del incendio.

La mujer le habría informado que lo hizo como parte de una venganza ya que había descubierto que él mantenía una relación amorosa paralela con una joven residente en la zona.

Personal de la Comisaría 27 se trasladó hasta el lugar donde se registró el incendio y tras conocer detalles del hecho solicitó colaboración de Bomberos para que realizaran las tareas de sofocación y evitar que las llamas se reaviven.

Cuando invitaron a la víctima a presentarse en sede policial para realizar la correspondiente denuncia, éste manifestó que no tomaría ningún tipo de medida en contra de su esposa, mamá de sus hijos.