Corte y baja presión de agua en distintos barrios de la ciudad de Salta

Aguas del Norte informó que hoy viernes, entre las 8 y las 12, se registrarán bajas de presión y cortes temporales en el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad de Salta, debido a una intervención programada de la empresa EDESA.

Según se detalló, EDESA realizará trabajos de renovación en la red de media y baja tensión, una obra que forma parte del plan de modernización del servicio eléctrico.

Los sectores que podrían experimentar baja presión o interrupciones en el suministro de agua potable son los barrios Universitario, Castañares -en sus grupos 99, 111, 108, 198 y los departamentos 480-, Castañares 12 Viviendas, Castañares Grupo 200, 222, 244 y 648 Viviendas, además del complejo 31 Dúplex IPV y las viviendas 84 y 90 del IPV. También estarán alcanzados los barrios Pereyra Rozas, Cooperativa 20 de Febrero, Policial, ADIUNSa, Ladera Norte, Ciudad Universitaria y Manuel J. Castilla. A su vez, se verán afectados los complejos 80 y 120 Viviendas Universidad Católica, 20 Viviendas Universidad Católica Arquitecto, 60 Viviendas Universidad Católica Médicos, 45 Viviendas Universidad Católica Abogados, 17 Lotes y Ampliación Universidad Católica, y 60 Viviendas Parque Belgrano.

El corte también impactará en Parque Belgrano Etapas 1, 3, 4, 5 y 6, y en el sector 35 Viviendas Parque Belgrano (ASEMBAPRAS).

Canales de contacto

Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse con Aguas del Norte al 0800-88-88-2482 o al 3875-833887. Tanto la empresa de saneamiento como EDESA pidieron comprensión a los vecinos por las molestias que pueda generar esta interrupción.