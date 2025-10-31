PUBLICIDAD

10°
31 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
Deportistas amateurs
Argentino Juvenil de rugby
Pádel Maxi Arce
Enfrentamiento al Crimen Organizado
Reducido de la Primera Nacional
Circunvalación Noroeste
Salta

Corte y baja presión de agua en distintos barrios de la ciudad de Salta

Por trabajos de renovación en la red eléctrica que realizará EDESA este viernes, Aguas del Norte advirtió que habrá baja presión y posibles cortes de agua en más de veinte barrios de la capital salteña entre las 8 y las 12. La interrupción afectará el funcionamiento de pozos y plantas de bombeo en amplias zonas del norte y oeste de la ciudad.
Viernes, 31 de octubre de 2025 00:17
Aguas del Norte informó que hoy viernes, entre las 8 y las 12, se registrarán bajas de presión y cortes temporales en el suministro de agua en distintos sectores de la ciudad de Salta, debido a una intervención programada de la empresa EDESA.

Según se detalló, EDESA realizará trabajos de renovación en la red de media y baja tensión, una obra que forma parte del plan de modernización del servicio eléctrico.

Los sectores que podrían experimentar baja presión o interrupciones en el suministro de agua potable son los barrios Universitario, Castañares -en sus grupos 99, 111, 108, 198 y los departamentos 480-, Castañares 12 Viviendas, Castañares Grupo 200, 222, 244 y 648 Viviendas, además del complejo 31 Dúplex IPV y las viviendas 84 y 90 del IPV. También estarán alcanzados los barrios Pereyra Rozas, Cooperativa 20 de Febrero, Policial, ADIUNSa, Ladera Norte, Ciudad Universitaria y Manuel J. Castilla. A su vez, se verán afectados los complejos 80 y 120 Viviendas Universidad Católica, 20 Viviendas Universidad Católica Arquitecto, 60 Viviendas Universidad Católica Médicos, 45 Viviendas Universidad Católica Abogados, 17 Lotes y Ampliación Universidad Católica, y 60 Viviendas Parque Belgrano.

El corte también impactará en Parque Belgrano Etapas 1, 3, 4, 5 y 6, y en el sector 35 Viviendas Parque Belgrano (ASEMBAPRAS).

Canales de contacto

Ante cualquier consulta, los usuarios pueden comunicarse con Aguas del Norte al 0800-88-88-2482 o al 3875-833887. Tanto la empresa de saneamiento como EDESA pidieron comprensión a los vecinos por las molestias que pueda generar esta interrupción.

Temas de la nota

