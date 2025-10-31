Tres imputados y un nuevo detenido por una red que vendía drogas y estaría vinculada a la muerte de una joven

La investigación por la muerte de una joven mujer de 25 años, ocurrida a fines de septiembre en la ciudad de Salta, derivó en la imputación de tres hombres y la detención de un cuarto sospechoso por su presunta participación en una organización dedicada a la venta de drogas.

El caso es llevado adelante por la Unidad Fiscal conformada por los fiscales penales María Luján Sodero Calvet y Santiago López Soto, quienes imputaron de forma provisional a tres hombres de 20, 35 y 49 años por el delito de comercialización de estupefacientes agravada por la participación de tres o más personas en forma organizada.

Durante la audiencia de imputación, los acusados fueron asistidos por la defensa oficial y se abstuvieron de declarar. Los fiscales solicitaron al Juzgado de Garantías que se mantenga la detención de los tres, mientras se avanza en la recolección de pruebas y testimonios.

Una muerte que encendió las alarmas

La causa se originó tras el fallecimiento de una joven de 25 años, que fue trasladada en estado crítico al centro de salud del barrio Villa Primavera por las personas con las que había estado reunida. Su muerte levantó sospechas y dio inicio a una serie de diligencias judiciales y pericias del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

A partir de las primeras pesquisas, los investigadores detectaron vínculos entre la víctima y personas dedicadas al tráfico de estupefacientes. Los elementos reunidos orientaron la investigación hacia un grupo que operaba de forma organizada, lo que derivó en una serie de allanamientos simultáneos.

Los operativos y el nuevo detenido

El pasado miércoles 29 de octubre, personal policial llevó adelante allanamientos que culminaron con la detención de tres sospechosos y el secuestro de drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y otros elementos de interés.

La fiscal Sodero Calvet informó que, en las últimas horas, se concretó la detención de un cuarto implicado, sobre quien pesaba un pedido de captura vigente. Además, se logró el secuestro de una camioneta que habría sido utilizada para trasladar a la víctima en sus últimas horas de vida y que estaría también relacionada con la venta de drogas.

Investigación en curso

La Fiscalía continúa con diversas medidas probatorias para establecer la relación directa entre el grupo investigado y el deceso de la joven. Se espera que en los próximos días se incorporen los resultados de los análisis toxicológicos y de los dispositivos secuestrados, claves para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los implicados.

Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó el trabajo conjunto del CIF y las áreas de inteligencia policial, y se señaló que la investigación busca esclarecer tanto las actividades ilícitas de la organización como las circunstancias que rodearon la muerte de la víctima.