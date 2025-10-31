Anuncian un paro de controladores aéreos para noviembre

La actividad aeronáutica argentina se enfrenta a un nuevo conflicto gremial que impactará la logística y la seguridad aérea durante gran parte del mes de noviembre.

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) anunció un cronograma de paro que se extenderá a lo largo de nueve jornadas, entre el 3 y el 30 de noviembre y las medidas fueron calificadas por la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), como “ilegítimas”.

Las acciones de ATEPSA consistirán en paros con franjas de ocho horas de duración, las cuales, en esta etapa, afectan exclusivamente los despegues de vuelos de carga a nivel nacional.

Adicionalmente, el sindicato anunció que buscará paralizar, a partir del 3 de noviembre, toda actividad de instrucción y capacitación del personal de EANA, así como también todas las comisiones de servicio, consideradas fundamentales para el mantenimiento de la infraestructura tecnológica de los servicios de navegación aérea.

Desde EANA se calificó a la medida como "ilegítima", sosteniendo que el argumento sindical de "no cumplimiento del acuerdo paritario es falso", ya que el mismo se encuentra "actualmente en plena ejecución y finaliza en diciembre".

Las críticas a la medida se elevan al plano político, donde fuentes oficiales aseguraron que el paro de ATEPSA es "netamente político" y forma parte de un conflicto de larga data. La postura denuncia la "intransigente y extorsiva" actitud de la "casta gremial kirchnerista", a la que se acusa de nunca estar dispuesta a negociar, buscando solo "perjudicar".

Impacto de la medida de fuerza

La afectación directa a los vuelos de carga podría generar demoras significativas en la cadena logística y comercial del país.

El sindicato ATEPSA esgrime que la medida de fuerza se debe al incumplimiento de acuerdos laborales previamente asumidos por EANA, especialmente los relacionados con el Convenio Colectivo de Trabajo y la pauta salarial.

Denuncian el incumplimiento de compromisos asumidos en audiencias anteriores, a pesar de haber finalizado el período de conciliación obligatoria.

Paola Barritta (Secretaria General de ATEPSA), señaló que las autoridades aeronáuticas han presentado "informes tendenciosos y argumentos infundados, buscando deslegitimar las medidas de acción sindical y obstaculizar el legítimo derecho constitucional a la huelga".

Horarios afectados

ATEPSA anunció que las interrupciones en la primera etapa solo afectarían los despegues de aeronaves de carga y las capacitaciones presenciales y virtuales del personal de EANA, con un cronograma de 9 jornadas nocturnas (de 22:00 a 06:00) entre el 3 y el 30 de noviembre, pero garantizan la excepción de vuelos sanitarios, humanitarios, de estado y de búsqueda y salvamento (SAR).

Las cámaras que nuclean a las aerolíneas han cuestionado medidas de fuerza previas, tildándolas de "innecesariamente oportunistas" y advirtiendo sobre la dificultad para reprogramar vuelos, lo que impacta tanto en pasajeros como en el transporte de carga.

El cronograma de paros de Controladores Aéreos involucra a los días: lunes 3 de noviembre; jueves 6 de noviembre; domingo 9 de noviembre; viernes 14 de noviembre; lunes 24 de noviembre; jueves 27 de noviembre y domingo 30 de noviembre.

El sindicato indicó que las medidas podrían ampliarse si persiste la falta de respuesta a sus reclamos.