En Metán detienen a un ladrón y a una mujer con pedido de captura por robo

En dos procedimientos realizados por personal de Seguridad Urbana de la Policía de Metán, durante la noche del jueves y la madrugada de hoy lograron la detención de un ladrón y de una mujer con pedido de captura por robo.

Cerca de la medianoche una vecina de la calle Coronel Vidt, se comunicó con el 911 para alertar que un joven luego de subir por unas rejas estaba intentando ingresar a su vivienda. Al notar la presencia de la mujer el malviviente se dio a la fuga.

Según pudo saberse, con la descripción que dio la vecina, personal de la división Seguridad Urbana de la Policía de Metán montó un operativo en la zona y logró la detención del sospechoso en las inmediaciones.

En otro hecho los efectivos del 911 realizaban un patrullaje preventivo por el barrio Los Laureles, donde desde hace tiempo los vecinos vienen denunciando incidentes y la venta de estupefacientes. En ese lugar identificaron a una mujer, oriunda de Rosario de la Frontera, que estaba en una actitud sospechosa. Luego comprobaron que tenía una orden de detención vigente por robo, requerida por el Juzgado de Garantías 2.

“Rompevidrieras” roban en un autoservicio

En San José de Metán en la madrugada de hoy (VIERNES 31) volvieron a atacar los rompevidrieras. Esta vez lo hicieron en el denominado Autoservicio Libertad, que se encuentra en la avenida que lleva ese nombre y está ubicada al norte de la localidad.

Los delincuentes rompieron el vidrio de una puerta con rejas y como pudieron comenzaron a sacar algunos productos que lograron alcanzar, como leches.

Los propietarios están indignados porque ya sufrieron otros robos con la misma modalidad.