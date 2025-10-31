VIDEO Franco Colapinto y Meri Deal: el video que desató rumores de romance en México

El mundo del automovilismo y el del pop latino se cruzaron de una manera inesperada. El joven piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, fue visto disfrutando la noche mexicana acompañado por la artista Meri Deal, una de las voces más reconocidas de la banda uruguaya Toco para vos. El encuentro, que tuvo lugar el pasado domingo tras la carrera en el circuito de Hermanos Rodríguez, generó una ola de comentarios en redes y en la prensa del espectáculo.

Según se difundió en el programa LAM (América), conducido por Ángel de Brito, ambos coincidieron en una fiesta exclusiva, en un sector VIP del reconocido boliche donde también se encontraba Bizarrap y otros artistas. “Ella logró entrar al VIP del VIP, donde estaban Franco Colapinto, El Biza y un par más”, relató el panelista Pepe Ochoa, quien mostró los videos del encuentro durante la emisión.

Ochoa describió lo ocurrido como un “coqueteo evidente”. “Al principio estaban tímidos, hablaban al oído, pero después él puso sexta y no chocó”, comentó entre risas, haciendo un juego con el lenguaje automovilístico. En las imágenes se puede ver al piloto y a la cantante charlando muy cerca, abrazados y compartiendo varios momentos de complicidad durante la noche.

“Este video es el del beso. Estuvieron toda la noche juntos, abrazados. También hay una foto donde él la toma desde atrás y luego se retiraron juntos”, agregó el panelista, mientras se reproducían los clips en pantalla.

El comentario rápidamente encendió las redes. Los fanáticos del joven corredor, que debutó este año como piloto de Alpine, y los seguidores de la cantante uruguaya, comenzaron a compartir el video y a dejar mensajes sobre el posible **romance internacional**.

Desde su entorno, ninguno de los dos se pronunció públicamente sobre el tema. Sin embargo, según pudo confirmar TN Show, tanto Colapinto como Meri Deal se siguen mutuamente en Instagram, lo que alimenta aún más las especulaciones.

Meri Deal, que se hizo conocida en Latinoamérica con los hits “Solo necesito” y “Una sonrisa tuya”, viene desarrollando su carrera solista desde 2021 y mantiene una gran presencia en las plataformas digitales. En tanto, Franco Colapinto, de 21 años, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera deportiva, tras convertirse en el primer argentino en llegar a la F1 después de más de dos décadas.

Mientras el piloto disfruta de su creciente fama internacional y de una agenda cargada de compromisos deportivos, este episodio lo coloca inesperadamente en el centro del mundo del espectáculo. Y aunque los protagonistas no hayan confirmado nada, las imágenes que circulan bastaron para que muchos hablaran de una nueva “pareja top del momento”.

La historia apenas comienza, pero todo indica que entre Colapinto y Meri Deal hay algo más que una simple coincidencia en la pista de baile.

