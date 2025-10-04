Atentos conductores: colocarán cámaras en la Circunvalación Oeste

La Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta anunció nuevas medidas para reforzar los controles en la ciudad con el propósito de mejorar la circulación vehicular, reducir la siniestralidad y promover el respeto por las normas viales.

En este marco, se confirmó que en noviembre se instalarán cámaras fiscalizadoras de velocidad sobre la Circunvalación Oeste, uno de los puntos críticos de la capital. A su vez, ya comenzaron a funcionar dispositivos de última tecnología capaces de registrar el no uso del cinturón de seguridad y la utilización del teléfono celular al volante. Estos equipos, gracias a su gran definición, fueron ubicados en lugares estratégicos: dos en la pasarela de Villa Palacios, uno en la intersección de Ruta 26 y Mar de Java, y otro en Independencia y Santa Fe.

Cuatro tótems de control

La Municipalidad también informó que se colocarán cuatro tótems de control, distribuidos en cada zona de la ciudad (norte, sur, este y oeste). Estos equipos estarán destinados a captar la velocidad y los datos de los vehículos, siempre con señalización previa y cartelería visible, dado que la intención principal es preventiva. Cada ubicación fue seleccionada en función de los altos índices de siniestralidad registrados.

Actualmente, ya funcionan cámaras fiscalizadoras en distintos sectores, entre ellos: avenida Paraguay y Ragone; Paraguay y Chile; Yrigoyen e Independencia; Belgrano y Pueyrredón; Bicentenario y Paseo Güemes; colectora del acceso al barrio Aráoz y avenida Banchik; avenida Jujuy y La Rioja; Bolivia y Francisco Aguirre; la Ruta Nacional 51 en los kilómetros 2,6 y 6010; avenida Perón al 4260; avenida Bolivia al 5150 y al 2340; Arenales al 1700; Tavella al 3650; Juan Pablo XXIII y Luis Güemes.

Protección

Desde el área de Tránsito de la Municipalidad de Salta remarcan que la presencia de estos dispositivos ya produjo una disminución de siniestros viales en varios sectores. La evidencia recogida en los últimos meses confirma que las zonas con cámaras y controles permanentes presentan menos hechos graves, lo que fortalece la idea de que la fiscalización tiene un efecto preventivo sobre la conducta de los conductores.

En ese sentido, se reiteró a los automovilistas la importancia de respetar las normas de tránsito para garantizar una circulación segura en toda la ciudad. En las últimas semanas hubo varios siniestros en al Circunvalación.