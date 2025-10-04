¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

4 de Octubre,  Salta, Centro, Argentina
control de tránsito
Triple crimen en Florenco Varela
Rosario de la Frontera
Préstamo del FMI
Triple crimen en Florenco Varela
José Luis Espert
Femicidio en Orán
obras en salta
Femicidio en Cafayate
Salta

El gobernador Sáenz supervisó obras en Iruya

Los trabajos se realizan en el río Milmahuasi y en el Polideportivo.
Sabado, 04 de octubre de 2025 01:16
El gobernador Gustavo Sáenz encabezó en Iruya una jornada de trabajo junto al intendente Eugenio Herrera, el senador Walter Cruz y el diputado Ricardo Vargas, donde supervisó el avance de obras en el Polideportivo municipal y las defensas en el río Milmahuasi.

Sáenz se reunió con referentes de la iglesia, docentes, funcionarios y representantes del sector turístico, subrayando la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto. "Este es un pueblo maravilloso, privilegiado y querido por todos, que hay que darle la importancia que tiene con un trabajo en equipo de la sociedad organizada. Iruya es un lugar mágico y debemos seguir potenciándolo", sostuvo.

En el Polideportivo, las autoridades recorrieron la primera etapa de las refacciones realizadas a partir de un convenio entre la Provincia y el municipio. El espacio multifuncional quedó habilitado para la práctica de básquet, fútbol 5 y vóley, tras obras en contrapisos y pisos (600 m²), revoques interiores (120 m²) y pintura integral. En una segunda etapa se incorporará un escenario, sanitarios y confitería.

En paralelo, se verificaron los trabajos sobre el río Milmahuasi, que buscan proteger a la zona urbana con un muro de mampostería de piedra y concreto de 200 metros de longitud y más de 50 metros de profundidad bajo el cauce. La obra, que beneficiará a más de 1.500 habitantes, demandó una inversión de $135,2 millones. Sáenz resaltó la entrega de 19 viviendas distribuidas en distintos parajes, cuatro en el casco urbano y las restantes en Volcán Higueras, San Isidro, Rodeo del Valle y Rodeo Colorado.

 

Temas de la nota

