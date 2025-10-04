El gobernador Sáenz supervisó obras en Iruya

El gobernador Gustavo Sáenz encabezó en Iruya una jornada de trabajo junto al intendente Eugenio Herrera, el senador Walter Cruz y el diputado Ricardo Vargas, donde supervisó el avance de obras en el Polideportivo municipal y las defensas en el río Milmahuasi.

Sáenz se reunió con referentes de la iglesia, docentes, funcionarios y representantes del sector turístico, subrayando la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto. "Este es un pueblo maravilloso, privilegiado y querido por todos, que hay que darle la importancia que tiene con un trabajo en equipo de la sociedad organizada. Iruya es un lugar mágico y debemos seguir potenciándolo", sostuvo.

En el Polideportivo, las autoridades recorrieron la primera etapa de las refacciones realizadas a partir de un convenio entre la Provincia y el municipio. El espacio multifuncional quedó habilitado para la práctica de básquet, fútbol 5 y vóley, tras obras en contrapisos y pisos (600 m²), revoques interiores (120 m²) y pintura integral. En una segunda etapa se incorporará un escenario, sanitarios y confitería.

En paralelo, se verificaron los trabajos sobre el río Milmahuasi, que buscan proteger a la zona urbana con un muro de mampostería de piedra y concreto de 200 metros de longitud y más de 50 metros de profundidad bajo el cauce. La obra, que beneficiará a más de 1.500 habitantes, demandó una inversión de $135,2 millones. Sáenz resaltó la entrega de 19 viviendas distribuidas en distintos parajes, cuatro en el casco urbano y las restantes en Volcán Higueras, San Isidro, Rodeo del Valle y Rodeo Colorado.