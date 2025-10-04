Far West en la época del padre evaporado

Verifico, no sin cierta sorpresa, que hemos vuelto discursivamente a la lógica de los "buenos" y de los "malos".

Están los buenos hombres de blanco, color preferido del KKK (*) y los malos hombres de rojo (lo humano como realidad de lo vivo). Eso, visto desde Occidente.

Un discurso sin modulación nos dice que ha llegado el momento de hacerlos pagar por sus maldades. La batería de improperios, injurias, fake news, o la nueva era de la "libertad de expresión" (1) dan rienda suelta a la caza del hombre rojo.

Kirk uno de los blancos, dos k en su apellido, fue abatido impunemente. Había dicho que bien valía pagar el precio de algunas matanzas para defender la segunda enmienda, el derecho de poseer y portar armas. Hace una hora el asesino de Kirk, un joven de 22 años, fue entregado por su propio padre.

¿Dónde y cuándo fue más importante un párrafo de la Constitución (por más americana que sea) que la vida de unos niños en la escuela o la del mismo Kirk?

Otra sorpresa fue escuchar a una representante de la política argentina, conocida por su lucha contra la corrupción de los gobiernos, hablar de Lacan y del concepto de "perversidad". Ella, la señora Elisa Carrió, se refirió con bastante precisión a lo que podemos ubicar como la perversión del uso de la retórica actual de los gobiernos blancos. La cito: "la perversión es gozar la crueldad, el perverso goza de la perversión que ejerce; en términos de Lacan, el perverso es quien da vuelta el significado de las palabras hasta gozar en la crueldad" (2)

La grieta ya no es cuestión de votos, sino de muertos, nunca hemos leído en las noticias de nuestro país la feroz incidencia actual de pasajes al acto homicidas y suicidas del Uno totalmente solo. JP Deffieux (3) nos dice que cuando existía el padre en lo simbólico se lo mataba simbólicamente, pero cuando se ha evaporado se lo mata en lo real. Una de las tres formas de hacer existir la relación sexual en la época: el asesinato del otro.

¿Será entonces que está lógica de blancos y rojos que quieren hacer imperar, es un modo flagrante de hacer existir la relación sexual? ¿De hacer olvidar que el sujeto está dividido de su cuerpo? ¿Que no es un cuerpo autosuficiente, autoprogramado, autopercibido, sino que de su cuerpo no sabe nada y no puede identificarlo con su ser?

Un engaño de masas que haría creer que existe un ser hablante sin división y, que al igual que la rata de la portera que Lacan cita en el Seminario Aun (4) no escapará nunca a su escoba, solo que ahora la escoba es un rifle de asalto o, como en el caso de la adolescente en una escuela de Mendoza, una 9 mm de su padre. Ese que está evaporado.

Referencias

Dupont, L, Un-dividualismo, Col. Grulla, Cordoba, 2025 https:// youtu.be /9q2lq VcjurA?si = 6QfWDV XlFi3b0QdU Deffieux J.P., No hay relación sexual, Lacaniana 35, Julio 2024, Grama, Bs As. Lacan, J, Seminario 20 Aun, Paidós, Bs As.

- Ku Klux Klan (KKK) es un grupo de odio terrorista supremacista blanco estadounidense de extrema derecha, conocido por promover por medio de actos violentos y propagandísticos el racismo, la xenofobia y el antisemitismo, así como la homofobia, el anticatolicismo y el anticomunismo.

** Silvia Baudini es miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y analista miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana

.

.