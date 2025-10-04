Pequeño J rechazó la extradición voluntaria y seguirá en Perú

Un juez de Perú ordenó el ingreso en prisión preventiva por nueve meses, con fines de extradición, contra el peruano Tony Janzen Valverde, conocido con el apodo de "Pequeño J", señalado de ser el presunto autor del feminicidio de Morena Verdi y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 años, ocurrido en Buenos Aires.

Durante la audiencia, el juez Cristhian Chumpitaz, del Juzgado de Investigación Preparatoria de Chilca, evaluó el pedido de la Fiscalía de nueve meses de prisión preventiva con fines de extradición de Valverde por el homicidio agravado de las tres jóvenes.

El magistrado determinó que existe peligro de fuga y de obstaculización en el proceso porque las pruebas presentadas por su defensa no son suficientes ni idóneas para desvirtuar los presupuestos de falta de arraigo laboral, domiciliario y familiar.

En tal sentido, el detenido será recluido en el penal de Cañete, al sur de Lima, en las próximas horas.

"Es inocente"

El abogado de "Pequeño J", Marcos Sandoval, dijo que su patrocinado es "inocente" y que "nada tiene que ver con el triple asesinato". Se negó a una extradición voluntaria.

"Esta defensa sostiene que es inocente de todos los cargos que la justicia argentina está planteando", remarcó ante el juez en una audiencia virtual desarrollada desde la comisaría del distrito de Chilca, al sur de Lima.

El letrado añadió que Valverde, de 20 años, al ver su nombre vinculado al triple asesinato en Argentina, optó por regresar a Perú porque en ese país "no tiene familia" ni quien le vaya "a poner un abogado" para defenderlo.

Sandoval declaró que la había sugerido a Valverde que no se someta al proceso de extradición, sino que "siga su curso normal", porque "en Argentina está caliente esta situación y pretenden meterlo preso sin llevar adelante una clara investigación de los hechos".

Ante el reclamo de la Fiscalía de que no había fundamentado el arraigo laboral, domiciliario y familiar de Valverde en Perú, el letrado respondió que el 'Pequeño J' ha trabajado podando arándanos, en la venta ambulatoria de medias y en construcción.

En casa de sus padres

Asimismo, que vive en la casa de sus padres en la ciudad norteña de Trujillo con sus hermanas, alguna de las cuales estaba presente en Chilca para asistirlo desde su detención en el cercano balneario de Pucusana, a unos 60 kilómetros del centro de Lima.

El abogado pidió al juez que aplique un principio de humanidad con su cliente porque "goza de minoría relativa de edad" y que se le dicte una medida de libertad con comparecencia o libertad restringida.

Tanto el "Pequeño J" como su presunto cómplice en el triple feminicidio, Matías Ozorio, de nacionalidad argentina, fueron detenidos el martes en Lima.