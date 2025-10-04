Seminario de dibujo de la mano Marcia Schvartz

Por primera vez en Salta y en el NOA, la gran artista plástica, docente y referente fundamental del arte argentino contemporáneo, Marcia Schvartz, coordina un seminario de dibujo con modelo vivo que incluye como cierre de taller la obra de teatro para dibujar Eva baila sola, dirigida por la actriz y directora María Morales Miy y una cena elaborada por la reconocida chef Guadalupe Blanco.

La obra de Marcia atraviesa el dibujo, la pintura y la escultura con una potente expresión del cuerpo y gran compromiso. En este espacio, Marcia coordina, propone, conversa, se entrega al intercambio y a la experimentación con las y los participantes.

La cita es en Vaqueros

La experiencia se realizará en un espacio nuevo y muy particular, ubicado en el pueblo de Vaqueros, a 4 km. de la ruta, y a 13 km. de Salta capital.

Contempla es una casa emplazada entre las yungas, con una hermosa vista hacia los cerros, el lago y el rio, que esta pensada como un lugar de cultura y encuentros donde crear y compartir experiencias.

Cómo participar

Las organizadoras, María Morales Miy y Guadalupe Blanco, proponen distintas formas de participación al seminario:

Experiencia completa con alojamiento: desde el viernes 10 de octubre a las 14 hasta el domingo 12 de octubre a las 10 de la mañana. Participación completa sin hospedaje: los días viernes 10 de octubre, de 16 a 20; y sábado 11 de octubre, de 16 a 23, aproximadamente. Función + cena: sábado 11 de octubre desde las 20.30. Esta propuesta forma parte del cierre del taller y también es una experiencia en si misma.

La propuesta de ver la función de teatro y luego compartir una cena con las artistas está dirigida a todas las personas que forman parte del seminario y a aquellas que quieran venir a compartir solo esos dos momentos de arte y gastronomía.

Eva baila sola es un obra interactiva, una pieza performática y sonora que invita al público a dibujar lo que sucede en escena.

Sinopsis

Amparo trabaja como vendedora en una boutique de fines de los años ´40. Motivada por los cambios sociales de su época y por la incipiente participación política de las mujeres va creciendo en ella una admiración hacia la figura de Eva. La radio nos cuenta lo que pasa en el país y Amparo lo que le pasa con esa realidad que la atraviesa.

La cena de cierre está a cargo de Guadalupe Blanco, cocinera de gran trayectoria, que gestiona y protagoniza las experiencias gastronómicas de Contempla. Contacto: [email protected] - @contempla.salta 11 5 315 1086 María Morales Miy, 387 465 2968 Guadalupe Blanco.