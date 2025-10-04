Un trozo de Italia en cada mesa

El próximo viernes 10 de octubre la gastronomía constituirá un nuevo punto de encuentro con la última edición del ciclo Pizza e Birra, que comenzará a las 21 en la Sociedad Italiana de Salta (Zuviría 380). Habrá pizza libre y degustación de la tradicional focaccia, un pan gourmet elaborado con hierbas y aceite de oliva, reconocido a nivel internacional.

Los presentes podrán elegir entre diversas variedades de pizza artesanal, realizadas cien por ciento con masa madre, como la calabresa, la napolitana, la muzzarella y la veneciana. También habrá baile, mucha música y sorteos.

El toque artesanal vendrá de la mano del maestro Félix Sandoval, galardonado a nivel nacional e internacional en diversas oportunidades en el arte de hacer la mejor pizza. El objetivo de este encuentro es revalorizar la cultura italiana en Salta y congregar a toda la colectividad para celebrar nuestras raíces. Para informes contactarse, al 387 6328434 o en horario comercial en Zuviría 380.

Historia

La Sociedad Italiana de Salta se creó el 25 de agosto de 1883 como una sociedad de socorros mutuos bajo el nombre XX de Septiembre, para fomentar la ayuda recíproca entre los miembros de la comunidad italiana y sus descendientes.

La sede actual en Zuviría 380 funciona desde 1888, gracias a la donación realizada por el Ing. Elías Tornú.

En sus instalaciones funcionan la Asociación Dante Alighieri, que enseña idioma y cultura italianos, el Gimnasio de Artes Marciales de la Profesora Mara Naranci, la escuela de fútbol, la Camerata Stradivari y la Academia de Danzas Clásicas Emilia Martearena. Con los años la Sociedad se convirtió en un gran polo cultural a nivel provincial, con actividades como charlas, muestras, capacitaciones, conciertos y encuentros gastronómicos. Pese a ello, la entidad no recibe aportes y se mantiene con sacrificio gracias al aporte de sus socios.

El país más italiano

Entre 1850 y 1950 unos 18 millones de personas abandonaron Italia y se diseminaron por el mundo. Argentina fue uno de los principales destinos, donde se convirtieron en la colectividad más grande e influyente del país, con el 45% del total de extranjeros que arribaron a estas tierras.

Desde la música, el acento, la lengua, la gastronomía y la arquitectura, toda Argentina está atravesada por esta italianidad y se considera que el 70% de la población del país tiene un antepasado italiano.

En Salta residen 4.300 ciudadanos italiano y Argentina es el cuarto distrito electoral más importante de Italia, luego de Roma, Milán y Nápoles.