Espectáculos

Sentenciaron al rapero Sean “P. Diddy” Combs a 4 años y dos meses de prisión

El reconocido productor y rapero estadounidense fue condenado por el transporte de personas con fines de prostitución. El juez calificó su conducta como “subyugación” hacia sus exparejas y destacó el coraje de las víctimas al declarar.
Sabado, 04 de octubre de 2025 11:26
El rapero y productor musical Sean “P. Diddy” Combs fue sentenciado este viernes a 4 años y 2 meses de prisión por dos delitos de transporte de personas para ejercer prostitución, según dictaminó el juez Arun Subramanian en una corte de Nueva York.

El magistrado explicó que la pena de 50 meses era “justa y proporcionada” considerando la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso. Combs fue hallado culpable de dos cargos vinculados al traslado de mujeres para ejercer la prostitución, pero absuelto de los delitos más severos de tráfico sexual y conspiración para extorsionar.

Durante la audiencia, el artista se mostró visiblemente afectado y pidió clemencia al tribunal, asegurando: “Le pido clemencia a su señoría. No tengo a nadie a quien culpar más que a mí mismo. Sé que he aprendido la lección”.

Sin embargo, la fiscalía sostuvo que Combs “no demostró arrepentimiento” y que su conducta evidenció una relación de poder y abuso prolongada hacia sus exparejas.

Lo que dijo el juez

El juez Subramanian recordó que Combs fue un artista “hecho a sí mismo”, con una amplia trayectoria en la industria musical y acciones filantrópicas dentro de la comunidad afroamericana. No obstante, rechazó el argumento de la defensa de que las relaciones con sus exparejas Cassie Ventura y Jane Doe habían sido “consensuadas”.

“Usted abusó de ellas física, emocional y psicológicamente. Tenía el dinero y el poder para mantener esa conducta. Esto fue subyugación”, dijo del magistrado.

Entre las pruebas más impactantes del juicio se presentó un video difundido por CNN en el que se ve a Combs golpeando y pateando a Cassie Ventura en un hotel.

El juez subrayó que las víctimas sufrieron traumas y pensamientos autodestructivos como consecuencia de los abusos, y que la conducta del artista se extendió por más de una década, justificando así una pena significativa.

Los cargos y el rol de las víctimas

El jurado determinó que Combs transportó a sus exparejas a distintos lugares donde participaban en encuentros sexuales pagos, organizados y dirigidos por él.

 

 

 

Tanto Cassie Ventura como la mujer identificada como Jane Doe declararon ante el tribunal y relataron una serie de episodios de control, manipulación y explotación sexual.

Al dictar la sentencia, el juez elogió a ambas mujeres por su valentía:

“Son mujeres fuertes que decidieron contar sus historias. Sufrieron abusos que la mayoría ni siquiera puede imaginar. Las escuchamos, y estoy orgulloso de ustedes por venir al tribunal”.

Finalmente, Subramanian le pidió a Combs que use su influencia para ayudar a otras víctimas de abuso:

“Así como tuvo el poder de lastimar, también tiene el poder de reparar”.

 

Considerado durante décadas como uno de los nombres más influyentes del hip hop, Sean “P. Diddy” Combs, de 55 años, enfrenta ahora el desafío de reconstruir su vida y su reputación tras una condena que marca un antes y un después en su carrera.

“Usted y su familia van a salir adelante”, le dijo el juez antes de cerrar la audiencia. “Hay una luz al final del túnel, pero los delitos cometidos fueron graves”.

