Policiales

La camioneta que escapó de un control y chocó llevaba casi 12 mil atados de cigarrillos extranjeros y 157 kilos de hojas de coca

El vehículo evadió un control y chocó con un camión. Finalemente se conoció que transportaba mercadería de manera ilegal.
Sabado, 04 de octubre de 2025 11:46
Ayer por la tarde, efectivos del Escuadrón 20 “Orán” realizaban un operativo de control vial sobre la Ruta Nacional N° 34, en la localidad de Colonia Santa Rosa, cuando detectaron una camioneta Toyota Hilux cuyo conductor intentó evadir el control de la Fuerza.

 

Según detallaron las autoridades, antes de acercarse al puesto, el vehículo realizó dos giros en “U” y aceleró bruscamente, golpeando incluso el brazo de un gendarme durante la maniobra. La fuga continuó varios kilómetros hasta que la camioneta colisionó contra un camión de gran porte en el kilómetro 1.301, mientras intentaba sobrepasar a dos vehículos estacionados sobre la banquina.

El conductor se resistió a salir del vehículo tras el choque, por lo que los efectivos debieron intervenir para lograr que descendiera. Una vez inspeccionada la camioneta, los gendarmes confirmaron que transportaban 11.950 paquetes de cigarrillos extranjeros y 157 kilos de hojas de coca en estado natural, configurando un delito aduanero.

El hombre quedó detenido, mientras que la mujer fue supeditada a la causa, en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y por Atentado y Resistencia a la Autoridad. Además, se procedió al secuestro de la mercadería y del vehículo.

La Fiscalía Penal de Colonia Santa Rosa y el personal de ARCA “Orán” intervinieron en el procedimiento y coordinaron las diligencias necesarias tras el accidente.

 


 

