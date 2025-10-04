Un enorme meteoro en Mendoza iluminó la ocuridad de la medianoche

Exactamente tres segundos después de las 0.39 de este sábado un meteoro en Mendoza (también podría haber sido un meteorito) iluminó el cielo de manera impresionante. Por apenas un par de segundos el firmamento se vio rojo a causa del bólido que fue percibido por miles de personas y registrado en videos que fueron subidos casi inmediatamente a las redes sociales.

El fenómeno se vio como si se tratara de un relámpago en medio de una fuerte tormenta eléctrica. No solo fue el cielo el que se vio iluminado, sino también el suelo, casas y fincas.

Si bien se percibió mejor en lugares más despoblados, alejados de los centros urbanos, al ser una noche completamente desprovista de nubes se pudo ver también en zonas urbanas.

El fenómeno fue tan notorio que varias personas salieron a mirar el cielo un poco confundidos al pensar que podía tratarse del inicio de una tormenta que, obviamente, no estaba pronosticada ni sucedió.

El usuario de X (ex Twitter) @maximsimone compartió estos impresionantes videos en su cuenta que muestran cómo se percibió el fenómeno en Junín y Rivadavia.

El usuario de TikTok @br.jaime también compartió un video del fenómeno astronómico registrado con su celular que filmó el monitor de una cámara de seguridad en el que se ve com notoria nitidez.

