Empleados de un comercio redujeron a un ladrón conocido en Metán

Empleados de una verdulería, que ya sufrió una gran cantidad de robos, redujeron anoche a un ladrón conocido y lo entregaron a las autoridades policiales.

El hecho ocurrió en el comercio denominado “Los dos hermanos”, ubicado frente al hospital Del Carmen, entre las calles José Ignacio Sierra y Alvarado, de Metán.



“Este muchacho intentó llevarse un fardo de gaseosas del depósito que está al lado y los chicos que trabajan conmigo lo atraparon”, dijo a El Tribuno, Damián Mamaní, propietario del local.

“Después lo entregamos a la Policía. Ya estamos cansados de los robos en nuestros locales”, señaló. A tal punto llegó la indignación del comerciante que publicó el video del momento en el que redujeron al delincuente en su estado de WhatsApp.



La Policía confirmó que el acusado tiene 18 años y que es un ladrón conocido que quedó a disposición de la Justicia. La comunidad de Metán está preocupada por una creciente ola de robos en comercios y viviendas, y por la venta y el consumo de estupefacientes.

“El problema es que son todos conocidos. Entran y salen luego de ser detenidos. Hace unos días vino un muchacho agarró un fardo de azúcar, de los que ponemos en las ofertas en la puerta, y salió corriendo”, dijo Mamaní.